Московское метро о задымлении на «Полежаевской»: Состав убран с линии для проверки

В столичном метро днем 13 февраля произошло задымление в поезде на Таганско-Краснопресненской линии. Пассажиры сообщали, что запах дыма почувствовали в тоннеле между станциями «Хорошевская» и «Полежаевская». Кто-то – даже на станции «Щукинская». Позже в соцсетях стали появляться видео, где из современного поезда «Москва» идет дым, люди стоят на платформе, стараясь уйти подальше от края. Людей из того самого (задымившегося) состава высадили.

Позже в столичном метро сообщили, что движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком.

- Ранее на станции «Полежаевская» высаживали пассажиров из одного поезда следующего в сторону центра. Состав убран с линии для проверки, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Безусловно, из-за ЧП и высадкой пассажиров, количество людей, ожидающих поезд на платформе, увеличилось. Несколько следующих поездов на время высадки снизили скорость для соблюдения интервала.

- Сразу после высадки пассажиров на «Полежаевской» поезда продолжили курсировать в нормальном режиме, - добавили в Московском метрополитене.