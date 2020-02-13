«Чтобы другим неповадно было»: Что реально светит пранкеру, пугавшему пассажиров метро коронавирусом?

На днях Черемушкинский суд отправил под арест на месяц блогера Кароматулло Джаборова. 25-летний таджик устроил «шутку» в метро: зашел в маске в вагон и упал, имитируя судороги от коронавируса. А потом выложил в Сеть запись, как пассажиры в панике кинулись врассыпную.

Джаборову предъявили обвинение по статье «Хулиганство». Это - реальный срок до 5 лет или штраф до 500 тысяч рублей. Многих такой поворот удивил. Да, не от большого ума парень хайпануть на теме вируса решил. Так что ж теперь, каждого такого «шутника» на пять лет сажать?

Черемушкинский суд отправил под арест на месяц блогера Кароматулло Джаборова. Фото: АГН "Москва"

- Само по себе определение хулиганства в уголовном кодексе - нарушение общественного порядка с проявлением неуважения к обществу, - объясняет адвокат Александр Карабанов. - Нарушение порядка здесь было, а вот насчет неуважения - неуверен. Как это доказать? Я могу предположить, что следствие повели себя так жестко на перспективу, чтобы другим неповадно было использовать такой повод для розыгрышей. В конце концов, этот блогер мог действительно спровоцировать панику.

По оценкам Александра Карабанова, который до адвокатской карьеры много лет проработал следователем, уже через 2-3 месяца дело Джаборова может уйти в суд.

Адвокат Александр Карабанов.Фото: Иван МАКЕЕВ

- 5 лет - это максимальное наказание по статье «Хулиганство». Такое могут дать только в исключительном случае. На ваш взгляд, что реально грозит пранкеру-блогеру?

- Думаю, штраф. Либо условный срок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/759877" frameborder="0"></iframe> Полиция задержала пранкера, который сымитировал приступ от коронавируса в московском метро.

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