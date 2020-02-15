"Улыбайтесь, Вас снимают": москвичка нашла скрытую камеру в туалете завода

Приступом паники и заявлением в полицию закончился поход в туалет для сотрудницы одного из московских заводов. 50-летняя женщина обнаружила камеру видеонаблюдения прямо у унитаза. Разбираться, что да как дама не стала и сразу же позвонила в 112.

- По факту обнаружения устройства для слежения на территории предприятия на улице Молодогвардейской отдел полиции Кунцево проводит проверку, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Первым под подозрение попал директор завода. Его уже опросили, но свою вину мужчина отрицает. По его версии, камеру в туалете повесила та самая сотрудница, которая и вызвала полицию. Якобы накануне женщину лишили премии и так она могла отомстить.

Впрочем, москвичке уже рассказали об ответственности за клевету. Это ее ничуть не испугало. Она подала заявление в полицию. Туалетное дело, скорее всего, в ближайшее время передадут в Следственный комитет.