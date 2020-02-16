"Бесы, поубиваю": мужчина с ножом напал на священников в московском храме

Утром в воскресенье, 16 февраля, в храме Николая Чудотворца на улице Бакунинской мужчина с ножом напал на священников. Все произошло сразу после воскресной службы.

- Он кричал: "поубиваю, бесы" и забежал в алтарь. В руках был нож, на голове капюшон, - рассказали " КП" в администрации храма. - Он ранил двоих священников, но они смогли его скрутить.

По официальным данным, два человека получили ранения. Они госпитализированы в одну из городских больниц.

- Нападавший задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе МВД России .

Личность мужчины уже установлена. Это 26-летний житель Липецка Ефим Ефимов. Известно, что мужчина нигде не работал, семьи у него не было. "Комсомолка" следит за развитием событий.

Судя по страницам в соцсетях, мужчина увлекался рок-музыкой. При этом он явно страдал от одиночества. "Самая крепкая семья - из одного человека". Такой статус размещен на его странице.