2020-02-16T11:08:54+03:00
Происшествия

"Бесы, поубиваю": мужчина с ножом напал на священников в московском храме

Два человека ранены
Анастасия ВАРДАНЯН
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Московском храме неизвестный напал на священников с ножомМосковском храме неизвестный напал на священников с ножомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Утром в воскресенье, 16 февраля, в храме Николая Чудотворца на улице Бакунинской мужчина с ножом напал на священников. Все произошло сразу после воскресной службы.

- Он кричал: "поубиваю, бесы" и забежал в алтарь. В руках был нож, на голове капюшон, - рассказали " КП" в администрации храма. - Он ранил двоих священников, но они смогли его скрутить.

По официальным данным, два человека получили ранения. Они госпитализированы в одну из городских больниц.

- Нападавший задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе МВД России .

Личность мужчины уже установлена. Это 26-летний житель Липецка Ефим Ефимов. Известно, что мужчина нигде не работал, семьи у него не было. "Комсомолка" следит за развитием событий.

Судя по страницам в соцсетях, мужчина увлекался рок-музыкой. При этом он явно страдал от одиночества. "Самая крепкая семья - из одного человека". Такой статус размещен на его странице.

Личность нападавшего установили Фото: СОЦСЕТИ

Личность нападавшего установилиФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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