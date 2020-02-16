Москвичка умерла, подавившись пирожным, во время конкурса на поедание десертов в баре

Трагедией закончился конкурс на поедание десертов в одном из баров известной международной сети "Килфиш" в центре Москвы. Вечером в субботу, 15 февраля, 12 человек на скорость уплетали пирожные. Громкая музыка, аплодисменты и безудержное веселье прервали крики: "помогите". Кричали перепуганные очевидцы, на глазах которых одна из участниц конкурса подавилась. Девушка начала задыхаться и упала на пол.

- Приехавшие медики констатировали смерть. Умершей девушке было 23 года, - прокомментировали "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

Установлено, что в тот вечер москвичка отдыхала в баре с друзьями. Девушка сама вызвалась участвовать в конкурсе. По словам очевидцев, она была близка к победе. За несколько секунд до финального звонка (конкурс был на время) она запихнула в рот несколько пирожных одновременно.

По факту смерти проверку проводит столичный Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".