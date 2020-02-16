В центре города из Москвы-реки выловили тело молодой женщины без верхней одежды

В ночь на воскресенье, 16 февраля, очевидцы заметили странный предмет похожий на тело человека в Москве реке в районе дом 3 на Котельнической набережной. В службы спасения звонок поступил 2.40 минут. На месте происшествия несколько часов работали водолазы.

- Из реки было извлечено тело молодой женщины. На ней не было верхней одежды, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах. - Следов насилия на теле не обнаружено.

Тело было направлено на экспертизу, однако, о криминальной версии гибели речи не идет. По основной версии, случившееся - суицид. Уголовное дело по факту смерти возбудил столичный Следственный комитет.