2020-02-16T14:18:00+03:00
Происшествия

В центре города из Москвы-реки выловили тело молодой женщины без верхней одежды

Следов насилия на теле не обнаружено
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
В районе Котельнической набережной в реке обнаружили тело женщины.В районе Котельнической набережной в реке обнаружили тело женщины.Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
Изменить размер текста:

В ночь на воскресенье, 16 февраля, очевидцы заметили странный предмет похожий на тело человека в Москве реке в районе дом 3 на Котельнической набережной. В службы спасения звонок поступил 2.40 минут. На месте происшествия несколько часов работали водолазы.

- Из реки было извлечено тело молодой женщины. На ней не было верхней одежды, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах. - Следов насилия на теле не обнаружено.

Тело было направлено на экспертизу, однако, о криминальной версии гибели речи не идет. По основной версии, случившееся - суицид. Уголовное дело по факту смерти возбудил столичный Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в посылке в Москве
Погода в Москве на 16 февраля 2020 года: без осадков, но с сильным ветром
Суд задержал мать, оставившую ребенка у метро в Москве
Московских водителей предупредили о вечерних пробках
До конца 2020 года в зоне МЦД обновят все поезда
Погода в Москве на 14 февраля 2020 года: мокрый снег при плюсовой температуре
Собянин рассказал о развитии Куркино в рамках программы «Мой район»
В Москве из-за гололедицы продлили «желтый» уровень опасности
Синоптики рассказали о погоде в выходные
Представился сотрудником банка: в Москве пенсионерку обокрали на 2,7 млн рублей
В Москве и по области объявлен желтый уровень погодной опасности
Погода в Москве на 13 февраля 2020 года: мокрый снег и гололедица
За сутки в Подмосковье обработали более 30 тысяч километров дорог
В московских парках пройдут музыкальны вечера
Синоптики о погоде в Москве: в выходные мы услышим уже весеннюю капель
Более 20 тысяч километров дорог очистили в Подмосковье от снега
В Москве хулиган открыл стрельбу по новым машинам в автосалоне