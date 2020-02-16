В Подмосковье многодетный отец застрелил жену и свёл счёты с жизнью.

Вечером в воскресенье, 16 февраля, в комнате многодетной семьи в общежитии в Селятино Московской области было шумно. Соседи слышали крики, но в полицию никто из них звонить не стал. Молчание хранили до тех пор пока не раздались выстрелы.

- По предварительным данным, отец пятерых детей застрелил бывшую жену, после чего свёл счёты с жизнью, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

Все произошло на глазах их младшего восьмилетнего сына. Остальных детей дома не было. Мальчик сбежал от родителей к соседям сразу после первого выстрела. Сейчас ребенок находится в больнице, с ним работают психологи. По версии следствия, конфликт между бывшими супругами произошёл на бытовой почве. Из-за тяжёлого материального положения после развода они жили вместе и часто ссорились.

Соседи слышали крики, но в полицию никто из них звонить не стал. Фото: предоставлено очевидцем

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники подмосковного Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Установлено, что выстрелы были произведены из охотничьего обреза. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - прокомментировала Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

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