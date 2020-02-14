"Она начала меня бить, и я включил видео": Таксист из видео с истерикой у пассажирки рассказал свою версию случившегося

Видео, на котором хрупкая девушка громко кричит и избивает водителя такси, облетело все социальные сети. Главной героиней ролика оказалась Яна Данькова - московский фитнес-тренер и "Мисс Томск 2013".

Получив непрошеную порцию "славы", она тут же объяснилась у себя в Instagram, возложив вину за случившееся на таксиста. Яна рассказала, что водитель долго не трогался с места, да еще и забыл включить счетчик - все это время "капали" деньги за ожидание. На претензии пассажирки мужчина якобы стал хамить, а потом вовсе пригрозил высадить на Можайском шоссе. Тут уже девушка вышла из себя, начала обзывать таксиста и колотить его кулаками.

Сам водитель видит ситуацию несколько иначе. В Союзе таксистов России сайту kp.ru предоставили комментарий мужчины по резонансному случаю.

"Я забрал девушку с Одинцово. Нажал на кнопку, что я приехал. Позвонила женщина, сказала "Ожидайте". Объяснила, как подъехать, где остановиться - претензий к этому нет. Я ожидал где-то 8 минут 8 секунд. Помимо бесплатного ожидания. Она выбежала бегом", - рассказал таксист.

Дальше, по его словам, сразу начались претензии.

"Она начала мне объяснять: "Почему вы не развернулись, что случилось". Я объяснял, что здесь же недолго развернуться. Все, мы поехали. Она начала дальше кричать: "Почему вы не нажали кнопку "в пути". Потому что я общался с ней - как разворачиваться, как что. Пока я разворачивался, это время шло как будто я ее ожидал. Я говорю: "Если вы не хотите платить эти деньги - не надо, не платите". За то, что я разворачивался и ожидал, я заплачу сколько надо, мне без проблем", - добавил водитель.

На этом конфликт не завершился. Таксист предложил пассажирке больше не разговаривать с ним и ехать дальше молча, чтобы не возникло новых проблем.

"Она закричала: "Почему вы мне что-то запрещаете". Я говорю: "Я вам ничего не запрещаю"... Она еще больше начала кричать: "Я хочу понять"... Я говорю: "Ну если так, тогда у нас поездка не получится". Она еще больше начала кричать. Я уже не смог выдержать, остановился, сказал: "Я дальше не поеду, извините, конечно". Она начала меня бить. Когда она начала меня бить, я включил видео", - заключил мужчина.

Что произошло дальше, все, кто смотрел тот самый ролик, уже знают. Яна со слезами на глазах вышла из автомобиля и громко хлопнула дверью. К клиенту в фитнес-зал в тот день она опоздала, а после и вовсе уволилась.

Сайт kp.ru писал, что пародию на видео с истерикой уже снял телеведущий Иван Ургант. На ролике актер выкрикивает ставшую мемом фразу "вези меня, мразь", при этом обращается в лифту.