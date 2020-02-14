"Лучше в детдом!": брат и сестра в Москве пришли в поликлинику и попросили забрать их из семьи

Педиатр одной из поликлиник Москвы вынуждена была вызвать полицию прямо в свой кабинет. Рано утром на прием к врачу пришли родные брат и сестра. 16-летняя Аня* и 14-летний Вова* сходу заявили, что им будет лучше в детском доме.

- Брат и сестра показали врачу синяки на теле и сообщили что их лупят родители. Первичный осмотр показал что помимо гематом у девочки еще и сотрясение мозга. В тот же день оба были госпитализированы в больницу, - сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.

Семья оказалась вполне благополучной. Родителей уже опросили, но свою вину мама и папа подростков отрицают. По их версии, дети врут, а настоящей причиной такого их поступка стала месть. Якобы накануне случившегося подростки были наказаны и лишены карманных денег. Кто в этой истории говорит правду, разбираются следователи.

- По данному факту проводится доследственная проверка , по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Пока оба подростка находятся в больнице. "Комсомолка" следит за развитием событий.

*имена детей изменены