Стажировки в «ЕвроХиме» - отличный старт для одарённых ребят

Выпускники образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко встретились с генеральным директором компании «ЕвроХим» Игорем Нечаевым и директором по персоналу Викторией Черватюк.

Больше всего ребят волновал вопрос трудоустройства. Поэтому на встрече с руководителями одного из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений они узнали возможности прохождения стажировок и производственных практик на предприятиях «ЕвроХима».

Выпускники Фонда - студенты ведущих вузов страны. А прошедшая встреча – часть программы по формированию среды для личностного и профессионального роста ребят.

- Стажировки, производственные практики и проектная деятельность в такой крупной компании, как «ЕвроХим», – отличный старт для самореализации ребят и расширения границ их возможностей, - считает Игорь Нечаев.

Клуб выпускников Фонда Андрея Мельниченко – уникальное сообщество активных и амбициозных молодых людей, объединенных общими интересами и готовых использовать свои возможности для того, чтобы менять мир к лучшему. Клуб был создан в прошлом году по инициативе воспитанников центров детского научного и инженерно-технического творчества, созданных Фондом в ряде регионов России.

СПРАВКА «КП»

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко целенаправленно поддерживает одаренных детей и естественно-научное образование в России, а также развивает систему «социальных лифтов» для поддержки талантливой молодежи в регионах присутствия компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК. В сотрудничестве с ведущими вузами страны ведется серьезная работа не только с юными талантами в области химии, физики, математики, но и с учителями, поскольку каждый грамотно подготовленный преподаватель - это сотни хорошо обученных детей. В настоящее время образовательные Центры Фонда работают в 8 городах России: Барнаул, Бийск, Рубцовск (Алтайский край), Невинномысск (Ставропольский край), Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Киселёвск (Кемеровская область), Новомосковск (Тульская область).