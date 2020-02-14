Московские таксисты скупают наклейки: "вези меня, мразь!"

Истерика фитнес-тренера Яны Даньковой, известная по кодовой фразе: "вези меня, мразь", похоже, войдет в историю московского такси. Вслед за интернет-мемами, которые появились сразу после публикации скандального видео в соцсетях, кто-то решил на этом скандале заработать и выпустил наклейки.

Никакого креатива: просто три слова, которые вы уже прочитали выше. Таксисты пачками скупают эти наклейки. Одни клеят их снаружи: на бампера и стекла, а другие, прямо в салоне. А что? Не плохой способ напомнить пассажирам, о том что в такси нужно вести себя прилично. И не только в такси, кстати.

- На самом деле история типичная для эконом такси, даже я с чем-то подобным сталкивался. Примерно 10 процентов всех пассажиров готовы устроить скандал на ровном месте. Особенно если вопрос касается денег. Даже за 20 рублей могут обматерить, - рассказал "КП" Петр Шкуматов, лидер общественного движения "Синие ведерки", а по совместительству водитель такси. - Единственное спасение от такого поведения людей- это видеорегистраторы. Как правило, достаточно просто предупредить, что ведется запись и пассажиры успокаиваются. Так что всем таксистам советую поставить в салонах камеры.

Тем временем Яна Данькова, уже заявила, что во всем виноват водитель. Тот якобы специально вывел ее из себя, а потом все записал на видео.

Сам таксист тоже прокомментировал историю и у него своя правда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/760420" frameborder="0"></iframe> Клиентка закатила истерику в такси.

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