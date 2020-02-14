«В моче нашли кокаин, а на руке - след от укола»: Суд отказался отпускать боксера Георгия Кушиташвили под домашний арест

Дело боксера Георгия Кушиташвили обрастает новыми деталями. Напомним, что спортсмена сборной России, который должен был выступать на Олимпиаде-2020 в Токио, задержали в ночь на 1 февраля после странной потасовки на Фрунзенской набережной.

Георгий Кушиташвили и его приятель (и тоже боксер) Овик Оганнисян в столь поздний час неожиданно оказались на восьмом этаже многоэтажки. По версии следствия, мужчины приехали сюда, чтобы забрать закладку с наркотиками. Их попытались задержать сотрудники Росгвардии, спортсмены были против, в сутолоке Кишиташвили нанес два удара одному из росгвардейцев по лицу и сломал ему нос. В кармане у скрученного боксера обнаружили пакетик с кокаином - 0,61 грамма.

Кушиташвили, как выяснилось, - военнослужащий (проходит срочную службу в ВДВ), но по факту служит в московском ЦСКА. (Обычные суды военных не судят). Поэтому арестовывал боксера 235-й гарнизонный военный суд. Сегодня защита Георгия Кушиташвили пыталась оспорить арест во Втором Западном окружном военном суде.

Боксера сюда не привезли. По существующей практике он участвовал в заседании через «телемост» с СИЗО - на большой экран вывели картинку из изолятора: сидящего за решеткой боксера.

Кушиташвили заявил, что хотел бы покинуть изолятор.

- Прошу отпустить меня домой, - обратился он к судье. - Может быть под подписку о невыезде или под домашний арест. Я хочу тренироваться. Я готов являться в суд или к следователю по первому требованию.

Впрочем, уже через пару минут стало понятно, что шансы на выход из СИЗО равны нулю. Прокурор озвучила некоторые факты, которые выяснились после проведения различных экспертиз.

- Специалисты указывают в акте медосвидетельствования гражданина Кушиташвили, что в его моче обнаружены кокаин и его производные, каннабиоиды.

Кроме того, по словам гособвинителя, при осмотре на руке у боксера обнаружили след от укола. Его происхождение фигурант уголовного дела объяснить не смог.

Журналисты спросили Георгия Кушиташвили (через экран), действительно ли он употребляет наркотики. Боксер не ответил.

Через несколько минут судья объявил решение: Георгий Кушиташвили остается под стражей.

Позже его адвокат Александр Дягтерев изложил точку зрения защиты.

- Кушиташвили заявляет, что никогда не употреблял наркотики, - заявил защитник. - Мы рассматриваем версию, откуда у него в кармане взялись наркотики. До этого он посещал ночной клуб, где они сидели большой компанией. Мы не исключаем, что наркотики были подмешаны в напитки... Причем в не алкогольные напитки, потому что наличие алкоголя в организме Кушиташвили экспертиза не показала. Это может быть коктейль или газировка. Кто подмешал наркотики, с какой целью, мы пока не знаем.

Напомним, что до этого самым громким «кокаиновым ЧП» была история футболиста ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко. В 2016 году у него взяли допинг-пробу после матча Лиги чемпионов против немецкого «Байера» и та обнаружила в организме спортсмена следы кокаина и других запрещенных веществ. УЕФА дисквалифицировала Еременко на два года. В профессиональный спорт он смог вернуться лишь осенью 2018-го.

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