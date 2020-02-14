В Москве неизвестный кинул стеклянную бутылку в автомобиль посольства Саудовской Аравии

14 февраля в полицию обратился сотрудник посольства Саудовской Аравии в Москве. Мужчина рассказал полицейским, что ночью неизвестные бросили стеклянную бутылку в посольский автомобиль, повредив его.

- Было установлено, что около полуночи на 3-м Неопалимовском переулке неизвестное лицо сбросило с высоты стеклянную бутылку, которая попала в машину принадлежащую посольству. Автомобиль находился на территории бюро военного атташе посольства Саудовской Аравии. По предварительной версии, бутылку могли кинуть из окна одного из соседних высотных домов, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестного хулигана, повредившего имущество посольства. По имеющейся информации подобный инцидент происходит не впервые, ранее неизвестный хулиган уже сбрасывал бутылки на территорию военного атташе посольства Саудовской Аравии.