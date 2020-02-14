2020-02-14T18:53:19+03:00
Происшествия

В Москве неизвестный кинул стеклянную бутылку в автомобиль посольства Саудовской Аравии

Это уже не первый подобный случай
Иван РУНЕВ
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Полиция проводит проверку и разыскивает хулигана, повредившего имущество посольства.Полиция проводит проверку и разыскивает хулигана, повредившего имущество посольства.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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14 февраля в полицию обратился сотрудник посольства Саудовской Аравии в Москве. Мужчина рассказал полицейским, что ночью неизвестные бросили стеклянную бутылку в посольский автомобиль, повредив его.

- Было установлено, что около полуночи на 3-м Неопалимовском переулке неизвестное лицо сбросило с высоты стеклянную бутылку, которая попала в машину принадлежащую посольству. Автомобиль находился на территории бюро военного атташе посольства Саудовской Аравии. По предварительной версии, бутылку могли кинуть из окна одного из соседних высотных домов, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестного хулигана, повредившего имущество посольства. По имеющейся информации подобный инцидент происходит не впервые, ранее неизвестный хулиган уже сбрасывал бутылки на территорию военного атташе посольства Саудовской Аравии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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