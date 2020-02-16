Московская книжная ярмарка «Букинист»: первым делом разбирают Есенина и Достоевского, а уже потом всех остальных

- Молодой человек. А у вас есть Ги де Мопассан?

Старушка, задавшая этот вопрос, напоминала миссис Хадсон в исполнении Рины Зеленой. Головка набок. Печальное лицо. Меховая шляпка, натянутая на седые волнистые пряди. И голосок черепаший, тортилий.

Книжка, как ни странно, нашлась. Роман «Милый друг» с плачущей женщиной на обложке. Вероятно, очередная обманутая любовница главного героя.

- Э, нет, - улыбнулась посетительница, - у меня дома есть такое издание.

При этом она все равно взяла книгу в руки и начала бережно, двумя пальчиками ее листать.

- У меня на складе есть несколько сборников с его рассказами, - сказал продавец. - Если вам не трудно, приходите завтра. Я их принесу.

Миссих Хадсон с почтением кивнула и вышла.

Кто только ни захаживает на фестиваль.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А мы, оставшись вдвоем, невольно рассмеялись.

- К нам и не такие персонажи заходят, - сообщил продавец. - Недавно один мужичок искал справочник по испанской грамматике. А сам, извините, бомжеватого вида. У меня такой книжки не нашлось. А вот у соседей оказался разговорник. И тот его купил. По-моему, за тридцатку.

Фестиваль «Букинист» проходит на Новом Арбате во второй раз. Напротив, Московского Дома книги (через дорогу). 35 павильонов, заполненных книжными полками. В которых есть практически все, кроме последних новинок.

Фестиваль "Букинист" - это 35 павильонов, заполненных книжными полками. В которых есть практически все, кроме последних новинок.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Бестселлеры Пелевина, Водолазкина, Быкова, Иванова стоят дорого и к букинистике отношения не имеют, - рассказал «КП» предприниматель Николай Вечкилев. - У нас, как говорится, старье. Но и в нем иногда попадаются редкости и шедевры.

В 2018 году, например, в одной из книжных лавок читатели обнаружили первое издание повести Тургенева «Ася» 1858 года. Там же выставили брошюру «Подделки старины. Памятка любителям и собирателям ее». 1915 год. Автор - библиограф и коллекционер Сергей Минцлов. Многотомную энциклопедию «Флора СССР» от 1935-го до 1964 года.

Можно найти интересные экземпляры книг и журналов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Есть раритеты и сейчас. И они тоже продаются. В семнадцатом павильоне я обнаружил несколько стопок редчайших книг. Среди которых «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» 1893 года. 86 томов! Цена - 200 тысяч рублей. «Еврейская энциклопедия» того же издательства и авторов. 16 томов. 100 тысяч рублей. «История человечества» под редакцией историка Андрея Сахарова. 8 томов. 50 тысяч рублей.

Есть на полках и раритеты.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Такие вещи продаются только целиком, - объяснил продавец Сергей Марочкин. - А то мы один или два тома продадим, а остальные потом будут никому не нужны.

- А за последние дни удалось продать что-нибудь крупное?

- Да, «Большую энциклопедию» под редакцией Южакова. 100 тысяч рублей стоила. 22 тома.

- И кто купил?

- Да какой-то местный мужичок. Живет неподалеку. С виду не скажешь, что какой-то богач. Видать, книгочей-ценитель.

На фоне откровенного антиквариата лежат и книжки попроще.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На фоне откровенного антиквариата лежат и книжки попроще. По словам букинистов, лучше всего сегодня продается классика. Начиная от Пушкина и заканчивая Маяковским. Среди авторов чаще всего спрашивают Достоевского, Есенина и Толстого. Это три звезды, возглавляющие хит-парад. Книжки, которые наоборот валяются на полках и не продаются годами, чаще всего, иностранных авторов. Ромен Роллан, Луи Арагон, Теодор Драйзер. Ги де Мопассан, кстати, тоже.

Адрес: Новый Арбат, возле домов №13 и №19.

Время проведения фестиваля: до 6 декабря.

Режим работы: ежедневно с 11.00 до 21.00.

Количество книг: 45 тысяч.

Самые редкие: «Самоучитель по бальным танцам» 1902 года, «Историческая выставка архитектуры» 1911 года, «Грамматика шорского языка» 1941 года, «Русско-ненецкий словарь» 1948 года и другие.

Открытки с изображением кинозвезд прошлых лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

В рамках фестиваля «Букинист» на Новом Арбате проводят бесплатные мастер-классы. До 20 февраля, например, возле дома №19 с 11.00 до 19.00 будут проходить занятия по рукоделию (научат мастерить из фетра закладки и обложки для книг). Кроме этого, в рамках «Букиниста» будут организованы творческие встречи с известными писателями. За дальнейшим расписанием мероприятий следите на сайте проекта «Московские сезоны» moscowseasons.com.

В рамках фестиваля «Букинист» на Новом Арбате проводят бесплатные мастер-классы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН