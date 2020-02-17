2020-02-17T12:00:19+03:00
Происшествия

В Москве пятиклассница насмерть отравилась перепутав лекарства

Медики несколько часов боролись за жизнь школьницы
Иван РУНЕВ
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Медики экстренно госпитализировали пятиклассницу в отделение токсикологии, где врачи несколько часов боролись за ее жизнь.Медики экстренно госпитализировали пятиклассницу в отделение токсикологии, где врачи несколько часов боролись за ее жизнь.Фото: Александр ГЛУЗ
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Трагедия случилась утром 16 февраля на северо-западе Москвы. Ранним утром перепуганная мать 12-летней Ксюши* срочно вызвала "скорую помощь" для дочери. Женщина сообщила врачам, что Ксения* по ошибке приняла большую дозу таблеток. Медики экстренно госпитализировали пятиклассницу в отделение токсикологии, где врачи несколько часов боролись за ее жизнь. К сожалению, отравление оказалась слишком серьезным. Девочка скончалась.

- Девочку госпитализировали с диагнозом "острое медикаментозное отравление неустановленными лекарственными веществами". Врачи несколько часов проводили все необходимые процедуры, но ребенок скончался, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время оперативники проводят проверку. Полицейским предстоит выяснить, что за препараты погубили пятиклассницу, а также каким образом она их получила и приняла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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