Запрет или акциз. В Госдуме решают, что делать с никотиновыми смесями

В четверг в Государственную Думу был внесен законопроект, который устанавливает акциз на бестабачные никотинсодержащие смеси, так называемые никпэки, получившие распространение в России в прошлом году. Авторы законопроекта – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР), депутаты от «Единой России» Айрат Фаррахов и Алексей Веллер.

Депутаты предлагают установить ставку акциза на никотиновые пэки по аналогии с жевательным табаком, который продается по всем правилам табачной продукции - только совершеннолетним. Аналогичное табачному регулирование парламентарии предлагают ввести и в отношении никотиновых пэков.

«Ставка акциза устанавливается на уровне ставки акциза на табак жевательный, поскольку данные категории продукции похожи по способу упаковки (порционные пакетики в потребительской упаковке) и уже существует отработанные схемы правоприменения и контроля расчета и уплаты акцизов», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы уверены, что государство должно идти по пути регулирования новых категорий никотинсодержащей продукции, а не вводить тотальный запрет.

«Мы находимся в ситуации, когда негативные последствия употребления никотиновых пэков были связаны именно с тем, что данная сфера никак не регулировалась государством, - говорит Сергей Катасонов. – Продукты стали попадать в руки несовершеннолетних, никто не контролировал качество продукции, и это надо менять».

«У государства должна быть возможность повлиять на производителей и импортеров. Это должны быть ограничения по дозировке никотина, техническое регулирование состава продукции, цифровая маркировка, которая отсечет недобросовестных участников рынка. Мы говорим о ситуации, когда уже есть большое число потребителей, которые будут искать возможность приобрести такую продукцию. Задача государства – сделать их выбор максимально безопасным. Если легально произведенные никпэки можно будет купить в табачном магазине, люди не пойдут на черный рынок», - уверен депутат.

Депутат предлагает идти по пути, который уже прошли никотинсодержащие жидкости, электронные сигареты и нагреваемый табак. В сентябре для этих категорий были введены акцизы, а в скором времени появится и технический регламент.

По его словам, «если просто взять и запретить категорию, она будет очень активно продаваться нелегально, так как потребители рассматривают никпэки как возможность ограничить потребление сигарет и сократить риски для здоровья». «Продукция будет идти из СНГ, также, как и контрафактные сигареты, потому что никотиновые пэки есть в большинстве стран ЕАЭС. А вот качество контрафакта государство контролировать уже никак не сможет», - добавляет Катасонов.

«Потребители никотиновых пэков – не маргиналы, а сами пэки при разумных дозировках менее вредны, по сравнению с сигаретами. Курильщики, видя позитивный зарубежный опыт, осознают разницу. Да и чувствуют это на своем личном здоровье. Я думаю, понимают и законодатели. Но при этом идея полного запрета настолько громко раздувается, как будто речь идет об угрозе национального масштаба. Традиционные табачные продукты создают куда большие риски. И курильщики стараются найти альтернативу. Такие варианты как вейпы или нагревательный табак в России уже хорошо известны. Эти продукты настолько распространены среди тех, кто решил уйти от сигарет, что никто даже не обсуждает возможность их запрета. На этом фоне никпэки не выделяются чем-то особенным, это просто еще одна альтернатива курению», - говорит исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права курильщиков и права на альтернативу Андрей Лоскутов.

Россия не первая столкнулась с необходимостью пересмотреть регулирование рынка никотина из-за появления большого количества новой продукции с никотином. Однако если российская концепция регулирования сводится к принципу ограничить все никотиновые изделия по модели запретов как для табака, то в США, например, государство смотрит и на объективную разницу в рисках для здоровья потребителей.

Александр Панов, руководитель практики «Здравоохранение» в юридической фирме «Пепеляев Групп», отмечает, что американский опыт может быть полезен в нашей стране. «С учетом долгосрочных задач здравоохранения перед началом регулирования (бестабачных никотинсодержащих изделий, - прим.) наиболее корректно было бы ввести методологию доказательной медицины при оценке потенциального вреда здоровью пользователя такого продукта. Если производитель утверждает, что такой продукт наносит меньше вреда, чем обычные или электронные сигареты, то он должен пройти специальную «клиническую валидацию» этого продукта, как это делается, например, в США. Food and drug administration (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов – прим.) США ввело такой регуляторной статус и уже более 10 лет проводит оценку продуктов, присваивая им статус modified risk tobacco product (табачный продукт с измененным риском – прим.). Такая мера может помочь снизить никотиновую зависимость у уже существующих потребителей продукта и дифференцировать табачные продукты между собой, не допуская влияния домыслов на принятие регуляторных решений».