2020-02-18T11:40:48+03:00
Общество

Умер Александр Матюхин, известный академик и чернобылец

Александр Матюхин скончался на 89 году жизни
Иван РУНЕВ
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Скончался академик Владимир Александрович Матюхин.Скончался академик Владимир Александрович Матюхин.
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В возрасте 88 лет ушел из жизни известный профессор, академик медицинских наук СССР, России и Белоруссии Владимир Александрович Матюхин. 13 февраля родственники Владимира Александровича сообщили в "скорую помощь" о его смерти.

- Мужчина скончался у себя дома, в селе Юдино Одинцовского района Подмосковья, - рассказал KP.RU источник в здравоохранении округа.

Матюхин Владимир Александрович - советский физиолог. Академик Национальной академии наук Белоруссии, академик Академии медицинских наук СССР, Российской академии медицинских наук. Матюхин написал более 240 научных работ, в том числе 7 монографий. Награжден многочисленными медалями и Орденом Франциска Скорины.

По информации из открытых источников, после катастрофы на Чернобыльской АЭС, Владимир Александрович переехал в Белоруссию, где в 1988 году основал Институт радиационной медицины МЗ РБ. Этот институт стал головным учреждением по изучению комплексных эколого-радиационных проблем человека после катастрофы ЧАЭС. Под руководством академика Матюхина Институт радиационной медицины, его филиалы, клиники и диспансер приняли на себя основную нагрузку по научно-практическому обеспечению мероприятий, связанных с минимизацией последствий аварии.

Руководя Институтом радиационной медицины, академик Матюхин работал в Национальной комиссии по радиационной защите СССР, руководил Национальной Комиссией по радиационной защите Республики Беларусь, принимал активное участие в создании ныне действующих программ ВОЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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