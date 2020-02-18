2020-02-18T18:08:52+03:00
Происшествия

Раскрываемость убийств в Подмосковье приблизилась к отметке в 90%

В ГУ СК РФ по Московской области подвели итоги работы за 2019-й год
Анастасия ВАРДАНЯН
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В 2019-м году расследованием окончено 2 672 уголовных дела, из которых 1 825 по тяжким и особо тяжким преступлениямВ 2019-м году расследованием окончено 2 672 уголовных дела, из которых 1 825 по тяжким и особо тяжким преступлениямФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 18 февраля, в Подмосковном Следственном комитете прошло оперативное совещание, в рамках которого были подведены итоги работы ведомства в 2019-м году. Говорили о снижении количества преступлений и одновременно с этим о росте раскрываемости.

- В 2019-м году расследованием окончено 2 672 уголовных дела, из которых 1 825 по тяжким и особо тяжким преступлениям. Всего в производстве следователей находилось 6 110 уголовных дел. В суд направлено 1 897 уголовных дел в отношении 2 160 обвиняемых. Раскрываемость убийств и преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ увеличилась и составила 87,7%, - сообщил Сергей Данилов, исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Ведомство занимается так же расследованием налоговых преступлением. таких в 2019 году было 152. Только по налоговым преступлениям ущерб составил более 894 миллиона рублей.

- В 2019 году сумма ущерба, причиненного в результате преступлений, составила более 6 миллиардов в том числе по уголовным делам экономической направленности более 3,8 миллиардов рублей. По направленным в суд уголовным делам ущерб составил более 3,9 миллиардов рублей. В результате принятых следователями мер возмещен ущерб государству на сумму более 2,8 миллиардов рублей , - сообщил Сергей Данилов.

В ходе совещания также было отмечено, что в 2019 году в производстве следователей находилось 58 уголовных дел по факту невыплаты заработной платы. Благодаря уголовно-правовым мерам, принятым следователями в ходе расследования уголовных дел, возмещенный ущерб по уголовным делам составил более 103 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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