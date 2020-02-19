Москвичи жалуются на огромное количество тараканов в своих квартирах

- Нет, это черт знает что такое! - восклицает на том конце провода житель Гольянова Юрий Томаженков. - Я живу в этой квартире уже больше тридцати лет. И никогда такого не было. Включаю свет в ванной, а они врассыпную. Попробовал мелок «Машенька». Вроде помогло. Но уже через две недели этих тварей стало еще больше. Соседи все чистоплотные. И тоже жалуются.

А вот Зюзино. Улица Азовская, 25. Жильцы написали коллективное письмо и отправили депутату Мосгордумы Любови Никитиной:

«У нас в подъезде дикое количество тараканов. Мы скинулись. И вызвали службу дезинсекции. После их работы насекомых стало в десять раз больше. Они даже падают нам за шиворот. Приходится быстрым галопом нестись от входной двери к лифту. А от него к квартирам...»

Никитина пульнула запрос в местный «Жилищник». Тот провел обработку. О результатах говорить пока рано.

Есть масса и других примеров. Стоит немного пошерстить соцсети. И станет ясно, что проблема не местечковая. Сигналы поступают из разных уголков столицы. Таракашки размножаются как кролики. И если выживают после химической атаки, то становятся еще сильнее и выносливее.

Не так давно «Комсомолка» писала, как во дворе многоэтажного дома в Покровском-Стрешневе случилось целое нашествие черных усатых монстров (Врачебный проезд, 6/2). Они были повсюду. На детской площадке, в клумбе, под окнами и на парковке. Дошло до того, что жители уже ходили по этим тварям, погибающим под ногами с характерным хрустом. По мнению специалиста кафедры энтомологии биофака МГУ Владимира Карцева, такое массовое вторжение обычно происходит после сноса старых зданий или капремонта подвальных помещений.

- Проще говоря, насекомые вынуждены ретироваться, - пояснил он «КП». - И изменить место дислокации. Вообще если говорить о квартирах, то в них чаще всего появляются рыжие тараканы. Все остальное - в основном, экзотика, которая в домашних условиях не приживается. И черные тараканы в том числе. Им нужна сырость. А в комнатах сухо.

По словам Карцева, в целом поведение тараканов и особенности их миграции до сих пор как следует не изучены. То есть толком не ясно, почему, в прошлом году их было мало, а в этом вдруг как с цепи сорвались. Считается, что такие всплески зависят от солнечной активности.

- В Швеции даже обещали вручить Нобелевскую премию тому, кто научится истреблять тараканов, - добавил специалист. - Только не так, как у нас. А со стопроцентным результатом. Пока никому не вручили. И проблема остается открытой.

В среднем обработать однокомнатную квартиру стоит 1400 рублейФото: Shutterstock

ПО ЗАКОНУ…

...дезинфекцией подъездов и подвалов должна заниматьтся управляющая компания. Это следует из 161-й статьи Жилищного кодекса РФ («управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, а также надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме»). Звоните в свою УК, а лучше отправляйте коллективное письмо по почте с уведомлением о вручении. Если реакции не последует, можно будет смело с ним обращаться в следующую инстанцию. Например, в Департамент ЖКХ или в Роспотребнадзор.

УСАТЫЕ ЖИТЕЛИ МОСКВЫ

Рыжий таракан. Самый частый гость в наших квартирах. Любит прогуляться по кухне ночью, пока хозяева спят. Жрать может практически все - от остатков человеческой пищи до книжных переплетов и мыла. Если температура в помещении ниже минус пять градусов, рыжий погибает от холода.

Черный таракан. Крупнее, чем рыжий. И тоже может заглянуть в жилище человека. Но больше предпочитает подвальные помещения. Летать не умеет. Однако бегает как Усэйн Болт. Питается отбросами, мусором.Черно-бурый окрас имеет металлический блеск. Встречается в Европе, в Азии, в Африке.

Черный тараканФото: EAST NEWS

Мебельный таракан (Supella longipalpa). Появился у нас в 1970-е годы. Имеет прозрачные крылья и длинные ноги. Долгое время может обходиться без влаги. И встречается не только в домашних условиях, но и в магазинах, в офисах, в складских помещениях. Глазки маленькие, черные. У самок на тельце красноватый оттенок.

Мебельный тараканФото: Википедия

Американский летающий таракан. Несмотря на название, родина этого вида - тропические районы Африки. Питаться может чем угодно. Вплоть до мертвых сородичей. Может заразить человека какой-нибудь бактериальной заразой. Внешне напоминает рыжего таракана, только поменьше размером.

Американский летающий тараканФото: EAST NEWS

Среднеазиатский таракан. Встречаются в Москве редко, ибо больше предпочитают жить на юге России. Голова желтая, брюхо черное. Умеет перепрыгивать с предмета на предмет. Если не дотягивает, подключает крылья.

Среднеазиатский таракан

ЦЕНА ДЕЗИНСЕКЦИИ

В среднем обработать однокомнатную квартиру стоит 1400 рублей. Двушка - 1600. Не забудьте заключить договор с фирмой, чтобы в случае возвращения непрошеных гостей обратиться по гарантии. Обычно ее дают от одного года до трех. Желательно, обращаться в крупную компанию. Среди мелких борцов с насекомыми много мошенников. Приедут, водичкой квартиру попрыскают и с деньгами отвалят. Потом доказывай, что ты не верблюд. То есть не таракан.

ВАЖНО

- старайтесь не оставлять дома остатков пищи на столе и следите, чтобы не было в открытом доступе воды;

- перекройте мелкой сеткой вентиляционные отверстия;

- в качестве профилактики можно купить в аптеке борную кислоту и в небольшом количестве посыпать за шкафом, под ванной и раковиной на кухне и так далее.

ЦИТИРУЕМ КЛАССИКОВ

Сергей Довлатов, «Невидимая газета»:

«И вообще, чем провинились тараканы? Может, таракан вас когда-нибудь укусил? Или оскорбил ваше национальное достоинство? Ведь нет же... Таракан безобиден и по-своему элегантен. В нем есть стремительная пластика маленького гоночного автомобиля. Таракан не в пример комару - молчалив. Кто слышал, чтобы таракан повысил голос? Таракан знает свое место и редко покидает кухню. Таракан не пахнет. Наоборот, борцы с тараканами оскверняют жилище гнусным запахом химикатов. Мне кажется, всего этого достаточно, чтобы примириться с тараканами. Полюбить - это слишком. Но примириться, я думаю, можно. Я, например, мирюсь. И надеюсь, что это - взаимно...».