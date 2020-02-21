Московские «стройбати» укрепляют фундамент страны

Отдавать Марата Хуснуллина Москве жалко, но – надо. Пусть борется с бедностью!

- Владимир Иосифович, а давайте начнем с события, которое произошло в январе – с перехода «главного строителя Москвы» Марата Хуснуллина во всероссийское правительство. В свое время именно ему вы уступили свое место главы столичного стройкомплекса, на котором проработали три десятилетия. И девять лет сотрудничали с ним уже в ранге депутата Государственной Думы, председателя Экспертного совета по строительству. Как вы это оцениваете?

- Кроме положительных эмоций ничего другого нет. Конечно, я присутствовал в Манеже в момент послания президента Федеральному собранию. (Между прочим, я ж сам восстанавливал Манеж после пожара.) Прямо скажу, и по поведению присутствовавших в зале, и сам по себе почувствовал: будет что-то новое: все на пороге важных событий для страны. Дальше мы с вами только успевали следить за лентами новостей. Когда узнал, что в новое правительство вошел Марат Хуснуллин, не удивился: этот человек, действительно, крепкий специалист по строительству.

- А вам не жалко отпускать Хуснуллина из Москвы?

- Жалко. Но Собянин по-государственному поступил, отпустив его. Марат Хуснуллин, используя и свой прежний казанский опыт, и московский, должен выходить на новый уровень. Поднял регионы – пусть поднимает весь, строительный комплекс России. Я положительно это решение оцениваю. Это оценка работы московского строительного комплекса. И самого Хуснуллина. Человек молодой, энергичный. И у него убеждение, что именно строительная отрасль способна стать драйвером движения вперед в развитии страны. А выполнение этой задачи позволит решить главную: ликвидацию бедности в стране.

Прямо надо сказать, что за девять лет команда Собянина не только сохранила всё то, что было до них, но и во многих направлениях резко подняла планку вверх. В первую очередь, это метро, инженерная инфраструктура, дороги. А ещё такие уникальные объекты, как парк «Зарядье», как реконструкция «Лужников», как организация работ по реновации. И, конечно, я считаю, ни в одной стране мира одновременно не строится такое количество храмов, как в Москве.

- А вы в свое время не пошли в министры федеральные, когда вас звали. При Ельцине.

- Знаете, то было одно время, сейчас - совершенно другое.

Та Москва была одна, сейчас другая. Когда я сдавал дела в Москве Собянину, бюджет столицы был около триллиона рублей. А сейчас - больше трех триллионов. Мне тогда мэр Юрий Лужков не рекомендовал уходить. И я не спорил.

...Плюс 120 миллионов квадратных метров

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/762102" frameborder="0"></iframe> Интервью Александра Гамова с Владимиром Ресиным.Иван МАКЕЕВ

- Вы сказали – пусть вице-премьер по строительству с бедностью борется. А разве это – его дело?

- А как же? В первую очередь, при всех других вопросах все-таки главным остается вопрос социальный, вопрос жилья, комплексной застройки, ликвидации ветхого жилого фонда. Я, например, думаю, если будет использована та система управления, которую организовал Хуснуллин в Москве, Россия будет делать по 120 миллионов квадратных метров жилья в год, как ставит вопрос президент.

Но это можно будет сделать, если вместе с ним будут все на местах, если регионы будут добросовестно работать, если будет созданы нормальные условия для строителей, если будет обновлена с учётом текущих задач вся нормативная база, если регионы научать работать в условиях требуемого ускорения. Если помогут организовать для каждого региона свою эффективную систему управления строительством и реагирования на запросы населения. Такое поручение Марат Хуснуллин уже дал – сформировать в каждом регионе страны центры компетенций. Их цель помочь, дать финансирование и полномочия региональной власти для решения стоящих перед отраслью задач.

- Что значит – нормальные условия для строителей? Что вы имеете в виду?

- Прежде всего, должны быть прозрачные и понятные правила поведения для всех участников строительной индустрии: для самих исполнителей, для инвесторов, которые вкладывают деньги, для проектировщиков и изыскателей. Это значит, что самые передовые технологии должны быть доступны в любом отдалённом провинциальном городке, а не только в столичном граде. Нужно избавить стройку от излишних ограничений, которые порой вяжут ее по рукам и ногам и создают условия для взяток и злоупотреблений.

- Легко сказать – внедряйте новые технологии и так далее. На все нужны деньги. В столице они есть. А вот в провинции, извините…

- Конечно, имея такую мощь в финансировании, в инвестировании, как в столице, можно решать многие проблемы, тут не о чем спорить. Но и списывать все огрехи только на дефицит финансирования тоже неправильно. Регионам нужно искать свои источники. А федеральным органам – помогать им в этом, что-то на себя брать. Строительство жилья - тот локомотив, который за собой потянет все остальное. В том числе – повышение жизненного уровня граждан.

- Вы прямо как Ленин говорите. То есть, его цитируете. Почему вы так считаете?

- Ленин много чего умного сказал… А по сути: что значит, построить 120 миллионов жилья? Это не просто «коробки» собрать, дать ключи людям от квартир. Это значит, должны быть дороги, вся инженерная инфраструктура, здравоохранение, торговля, культура, экология. Все, что надо для комфортной жизни человека. Значит, будет работать транспорт, промышленность, школы, детские сады, больницы, спортивные и досуговые центры. Будет нужна электроэнергия – и так далее. На мой взгляд, требуется более широкое участие представителей сферы градостроительной деятельности в рабочих группах по смежным направлениям, таким как МЧС, природопользование, санэпиднадзор, недвижимость и по другим отраслям.

Поэтому я и говорю, эти 120 миллионов – тот локомотив, который все остальное потянет.

Отдавать Марата Хуснуллина Москве жалко, но – надо.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИЗ БЛОКНОТА ВЛАДИМИРА РЕСИНА

В 2019 году в Москве построены 10,4 млн. кв.м помещений, причем 4,5 млн. из них - жилье.

Введены в эксплуатацию более 100 км дорог.

Построили 38 км метро. Из них 20 км ввели в эксплуатацию. Еще 12 находятся в строительной готовности. Запущено движение по первым двум маршрутам МЦД - «Нахабино - Подольск» и «Одинцово - Лобня», которые улучшили транспортное обслуживание более 4 млн. человек, проживающих в 45 районах Москвы и шести городах области.

Построено две супершколы - экспериментальная с кванториумом на 2,5 тыс. мест на территории промзоны ЗИЛ и общеобразовательная на 1100 мест в поселке Коммунарка.

Возведен Дворец художественной гимнастики в Лужниках, там же - Дворец водных видов спорта. Кроме этого - многофункциональный спортивный комплекс в поселке Жаворонки, спорткластер в Некрасовке.

Мы наш, мы новый дом построим…

- Новое жилье – это замечательно. Потому что еще огромное количество людей ютятся в ветхих и аварийных домах и квартирах. И всех их срочно нужно переселять. Есть такая организация - Фонд ЖКХ, который этой проблемой непосредственно и занимается. Руководит фондом Константин Цицин, а Сергей Степашин - Председатель наблюдательного совета. Вот они как раз строят новые дома и переселяют людей.

- С глубоким уважением отношусь к деятельности этого фонда и конкретно к этим личностям. Со Степашиным вообще вместе пуд соли съели. Ежемесячно и еженедельно сталкиваюсь с ними по работе.

У них большие задачи. Если мне память не изменяет, там, по-моему, полтриллиона выделяют до 25-го года на строительство и переселение людей. Это им под силу. Они решат.

А вы обратили внимание, с чего начал Хуснуллин? Он сказал, что московский опыт реновации надо распространить на всю Россию. Над этим все работают. И доработку этого законопроекта, представленного еще в 2018 году, я считаю надо форсировать.

А ведь именно Фонд содействия реформированию отрасли ЖКХ законом определен как институт развития. Именно он проверяет состояние жилья, определяет конкретные адреса зданий, которые подлежат сносу, находит средства, привлекая не только собственные выделенные государством деньги, но и субъектов федерации, привлекают бюджетные средства всех уровней. Ну, и естественно, в сферу деятельности фонда входит и создание современной комфортной городской среды для переселяемых семей. Собственно, это тоже входит в понятие «реновации» и является ее частью.

Крым – наш, а Севастополь – московский

- Хуснуллин уже ведет и Крым, и Севастополь, и Калининград. Вы эти регионы очень хорошо знаете.

- Москва всегда большое внимание уделяла Севастополю. В городе построили жилой микрорайон Московский, школы, детские сады, филиал МГУ, Дом моряков. Я прежде курировал эти дела. Ну, а теперь, когда Крым вернулся в Россию, тем более заниматься им сам Бог велел. Кстати, видимо, в этом году в Севастополе будет возведен памятник Потемкину. Думаю, что все складывается в нужном направлении.

- Я ездил в Крым с Владимиром Путиным, когда он в начале этого года из Турции приехал. Проехали из Симферополя в Ялту, в Севастополь. Весь Крым – это сплошная стройка. Дороги, мосты.

- Да, Крымский мост – уникальное сооружение. Обязательно летом поеду.

- Все настолько грандиозно! И везде краны стоят.

- В свое время, когда я возглавлял строительный комплекс, многие меня называли стройбатя. Мне кажется, после того, как построили два моста в Крыму – автомобильный и железнодорожный – я стройбатей Ротенберга назвал бы. За такой короткий срок построить два таких сооружения. Просто восхищаюсь этим проектом. Я ведь о проблеме знаю не понаслышке. В свое время, когда Украиной управляли Кучма, потом Янукович, ставили вопрос о строительстве или моста, или тоннеля через Керченский пролив. И мы с Лужковым прорабатывали эти вопросы. Там сложностей было невпроворот! Так что уж я-то хорошо представляю, насколько блестящая сделана работа.

- Чем больше стройбать, тем лучше.

- Наверное. Надо, чтобы в каждом регионе, на каждой крупной стройке был свой стройбатя.

На фото (слева направо) - настоятель храма Преображения Господня протоиерей Борис Потапов, депутат Госдумы, советник мэра Москвы, помощник Патриарха Владимир Ресин и обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов.Фото: Иван МАКЕЕВ

А на ВДНХ дети в войну играли. Во время войны

- Так получается, что три грандиозных юбилея в этом году. И в вашей судьбе все они связались. Уместились. Самый грандиозный – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

- 9 мая 45-го года мне было 9 лет. Я учился в третьем классе 306-й московской школы. Эту школу потом мы снесли и вместо нее новую построили. А знаешь, где я встретил День Победы? На ВДНХ, перед киностудией имени Горького.. А институт кинематографии тогда был еще не достроен. Во время войны его не строили, потому что не до того было. Там мы, дети, на этой территории в войну играли. А в День Победы там, на площади перед Северными воротами ВДНХ и киностудией, поставили экраны и играл духовой оркестр. И все, кто мог, с нашей Сельскохозяйственной улицы, где моя семья жила в коммуналке – кстати, со мной в одной квартире знаменитый актер Семен Фарада жил, из Ростокино, со всех мест туда собрались. Люди танцевали, пели. А мы, дети, между ними бегали и радовались. И кто-то нам конфеты давал, такие леденцы. Вот такая была эйфория. А потом салют был. Это я помню очень хорошо.

- Вы с Семой Фарадой не дрались в вашей коммуналке?

- Нет, он был старше меня на два года. Велосипед один раз мне сломал, я на него обиделся. А так нет, я его уважал, потому что он и учился хорошо, и спортом занимался, всегда участвовал в самодеятельности художественной.

Со мной во дворе жила еще одна будущая известная актриса, Нина Иванова. Помните фильм «Весна на Заречной улице»? Она сыграла учительницу. А артистов тогда подбирали просто. Мы ведь жили рядом с киностудией. Приходили ассистенты и симпатичных ребят, девчонок, звали на пробы. Один раз даже мою дочку приглашали сниматься.

- Весело жили? На ВДНХ бегали?

- Это самое любимое место. Во время войны, правда, все закрыто было. А после войны - свободный доступ. А еще там был ларек аптечный. И я папе покупал лекарства, мазь какую-то. Потом на ВДНХ мы с женой будущей любили гулять. Приезжали из института и шли туда. Сейчас разве можно сравнить нынешнюю выставку с той, что тогда была? Как день и ночь.

- Вы же ее сами обустраивали потом?

- Реконструировали. Но основные ремонтно-реставрационные работы и формирование современного общественного пространства выставки сделаны в последнее десятилетие, командой мэра Собянина.

Работа была проделана беспрецедентная по масштабу. Полностью обновлена концепция развития выставки - сделана комплексная реконструкция как самого выставочного центра,так и проведено новое строительство за пределами исторической части выставки. Только грандиозный океанариум чего стоит. А там не один такой объект. Работы на ВДНХ стали крупнейшим проектом благоустройства общественного пространства в Москве.

А, между прочим, я помню сколько было противников у этого проекта, сколько со всех сторон звучало и выплёскивалось в СМИ, "да не надо вообще этим ВДНХ заниматься","это будет экономически не выгодно", "да есть другие, более важные проекты", "лучше больше детсадов и больниц построить". То же самое было и с храмом Христа Спасителя.

Я всегда придерживаюсь правила: когда берёшься за работу, знай как ее закончить. Нужно уметь за пеной противоречий разглядеть пользу для москвичей, даже если не все горожане её сразу поняли. Наш мэр - настоящий градоначальник, умеет мыслить стратегически, видеть целиком ситуацию и проявлять, если хотите, железную волю. Как раз ВДНХ тому яркий пример. Он лично возглавил штаб реконструкции ВДНХ.

Зато теперь я слышу со всех сторон и даже от коллег по Думе, как они приглашая знакомых и друзей в Москву рекомендуют обязательно побывать на ВДНХ. Мол такой красоты нет нигде в мире. Только в 2019 году ВДНХ посетило более 33 млн человек. Вдумайтесь, цифры сопоставимые с численностью населения Польши или Украины.

Преображение Преображенского храма

- А про метро что расскажете? Ведь второй значимый юбилей – это как раз 85-летие Московского метрополитена.

- Знаете, первые метростроевцы – это были жители и шахтеры из Донбасса. Их специально привезли в Москву – как мастеров по подземной проходке. Тяжелейшая была работа.

Кстати, отцу рассказывали что, поначалу, когда строились первые станции метро у москвичей это вызывало раздражение: туда уходили огромные деньги и на работы были привлечены тысячи комсомольцев со всего Советского союза. К началу 1935 года их число составляло 19 тысяч. Представьте себе, что население Москвы тогда было чуть больше 3 млн 600 человек. Наверное, понятие «понаехали» пошло как раз оттуда.

Пуск первой линии метро состоялся 15 мая 1935 года, а почти через год родился я. В Москву мы с семьёй переехали в 1939 году, уже после открытия третьей Горьковско-Замосковрецкой линии. И когда народ распробовал новый тогда вид транспорта, а ведь каждая станция метро была произведением искусства, то и настроение поменялось, и гордость за Москву и Россию переполняла и новая достопримечательность появилась, на которую со всех концов приезжали посмотреть. А профессия метростроителя превратилась из ругательства в престижную. Я, между прочим, когда учился в горном институте, мечтал работать мастером в метро. Но не попал. Очень трудно было туда устроиться. И уехал я по распределению на Украину.

А сегодня москвичи открытию каждой новой станции метро радуются как дети! Да и понятно – в таком огромной столичной агломерации с 17-миллионным населением это важно как воздух.

- Ну, и третий юбилей – не такой большой, но тоже очень значимый для столицы: десятилетие программы строительства православных храмов, которой вы непосредственно занимаетесь.

- В этот год мы введём Храмовый комплекс Смоленской иконы Божией Матери в Фили Давыдково - Главный храм МЧС России.

Знаешь, к 70-летию Великой Победы и к пятилетию нашей программы был торжественно открыт и освещен храм Преображенского полка, который находится на Преображенской площади. И тут что интересно... Старый храм, который мы восстановили, не Сталин, а Хрущев взорвал. По его распоряжению. Причем, надобности такой не было. Об этом просили, метростроевцы, строители, потому что они, якобы, иначе не могут тоннель проложить. Видите, метро идет. Ни вибрации нет, ничего.

- Перестраховались, получается.

- А храм сейчас настолько любим и востребован, что даже ночью здесь идут службы. Батюшка сюда пришел и фактически за прораба руководил работами. Это сейчас здесь так хорошо, а было много больших трудностей. А не сдать его, не осветить ко дню годовщины Победы – мы для себя это за позор посчитали. И справились вовремя. На открытии были и руководство Минобороны, и два сопредседателя попечительского совета, и супруга председателя правительства (тогда) Дмитрия Медведева Светлана Владимировна. Но самое главное не это. А то, что сейчас храм стал фактически главным храмом Сухопутных войск России и главным храмом во всей восточной префектуре.

ИЗ БЛОКНОТА ВЛАДИМИРА РЕСИНА

За 10 лет программы «200 храмов» в столице введены в эксплуатацию –71 храм.

Ожидают ввода – 9.

На стадии отделочных работ – 12.

В процессе строительства – 31.

На стадии выхода на стройплощадки – 23.

На стадии проектирования – 41.

На сегодняшний день в рамках программы зарегистрировано 176 приходов, из них 119 – совершенно новых.