Как сэкономить на проезде в метро и автобусах Москвы

Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы повысили с 1 февраля. В среднем поездки стали дороже на 3%. Так, разовая поездка по карте «Тройка» в метро, на МЦК, МЦД (зона «Центральная») теперь стоит 40 рублей вместо 38 рублей, а одна поездка по билету «Единый» — 57 рублей вместо 55 рублей. Подорожание и при оплате банковской картой – 44 рубля вместо 42 рублей. Но способы экономить остались.

Повышение тарифов происходит каждый год и каждый год я беру в руки калькулятор, чтобы посчитать, какие билеты покупать, чтобы экономить.

5 поездок в день и больше

Выгодно купить годовой абонемент «365 дней» – за 19 500 рублей (все виды транспорта, включая МЦД) или за 24 450 рублей (все виды транспорта, включая зону «Пригород» МЦД). Если рассматриваем передвижение только по Москве, то считаем:

19 500 рублей : 365 дней = 53 рубля в день.

То есть можно ездить на автобусе, пересаживаться в метро, потом на МЦД (проделать такой же обратный путь) и потратите всего 53 рубля - выгодно. Если у вас выходной и вы весь день спите дома, то это не отменяет оплату в день 53 рубля.

Минус: из-за дорогого тарифа есть страх потерять карту «Тройка».

Экономия: 147 рублей (по карте «Тройка» 5х40 рублей = 200 рублей).

3 поездки в день и больше

Билет «Безлимитный на 90 дней». Высчитываем стоимость проезда:

5430 рублей : 90 дней = 60 рублей в день.

То есть на 60 рублей – можно осуществить безлимитное количество поездок.

Плюс: общая стоимость, которую нужно отдать сразу, ниже, чем годовая.

Экономия: 60 рублей (по карте «Тройка» 3х40 рублей = 120 рублей).

1-2 поездки в день

Билет «Единый» на 60 поездок. Считаем стоимость:

1970 рублей : 60 поездок = 33 рубля за поездку.

Минус: срок действия билета 45 дней.

Экономия: 21 рубль (по карте «Тройка» 2х40 рублей = 80 рублей).

Поездки по факту

По карте «Тройка» одна поездка по тарифу «Кошелек» обойдется 40 рублей.

Плюс: пополнять можно на любую сумму от 1 до 3000 рублей, деньги на карте не сгорают в течение пяти лет (после последнего пополнения).

Экономия: 17 рублей (по билету «Единый» 1х57 рублей = 57 рублей).

Оплата банковской картой

С карты спишут 44 рубля. Это дешевле, чем покупать разовую поездку за 57 рублей, но дороже, чем по карте «Тройка» за 40 рублей. Но иногда банки предлагают реальную выгоду (скидку 15 рублей), тогда одна поездка обходится 29 рублей.

Плюс: не нужно покупать за 50 рублей, а потом с собой носить карту «Тройку», не нужно тратить время для ее пополнения (стоять в очередях).

Минус: скидка от банка непостоянная.

Экономия: 15 рублей (44-15 = 29 рублей).

Тарификация поездок:

29 рублей – по банковской карте (при условии скидки),

33 рубля – по тарифу «Единый» на 60 поездок,

40 рублей – по карте «Тройка» (тариф «Кошелек»),

44 рубля – банковской картой,

57 рублей – поездка по билету «Единый» (разовая поездка).

Официально

Бесконтактная оплата проезда

- Для пассажиров запущена технология оплаты проезда при помощи бесконтактных банковских карт. Стоимость одной поездки в метро, монорельсе, МЦК и МЦД зона «Центральная» или наземном транспорте — 44 рубля. Воспользоваться услугой по оплате проезда бесконтактной банковской картой возможно с помощью турникета, отмеченного специальным стикером во всех вестибюлях действующих станций метрополитена. Бесплатная пересадка на МЦК в течение 90 минут по банковской карте аналогична как при оплате билетом «Кошелек» карты «Тройка», - рассказали в Московском метрополитене.

Как еще можно оплачивать проезд?

- оплата со смартфона Samsung Pay и Apple Pay. Стоимость – 44 рубля;

- ExpressCard – это банковская карта и одновременно проездной билет на метро и наземный городской транспорт. Уточнить банки, участвующие в этой акции, можно на сайте mosmetro.ru в разделе «Оплата проезда». Стоимость – 38 рублей;

- мобильный билет - чтобы воспользоваться сервисом необходимо: мобильный телефон с поддержкой технологии NFC, sim-карта с подключенным сервисом «Мобильный билет», доступность услуги «Мобильные платежи». Стоимость – выбранный тариф по карте «Тройка»;

- кольцо или браслет «Тройка» - оплата с помощью украшения (в него встроен чип карты). Стоимость – выбранный тариф по карте «Тройка».

Какие сейчас тарифы на МЦД (зона «Пригород»):

- по карте «Тройка» (билет «Кошелек») – 47 рублей,

- при оплате банковской картой – 51 рубль,

- «1 сутки» – 285 рублей,

- «3 суток» – 545 рублей,

- «30 дней» – 2 570 рублей,

- «90 дней» – 6 940 рублей,

- «365 дней» – 24 450 рублей.