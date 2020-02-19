Переодетые в гаишников бандиты в Москве избили и обчистили дом полковника МВД в отставке

Восьмерых преступников, четверо из которых были в форме сотрудников ГИБДД сейчас ищет полиция. Ограбление, которое они совершили поздно вечером во вторник, 18 февраля, судя по всему, готовили заранее.

Дорогой внедорожник "Лексус" за рулем которого был непростой пенсионер, а полковник МВД в отставке, переодетые в форму сотрудников ГИБДД преступники остановили на полпути домой. По словам водителя, никаких подозрений гаишники у него не вызвали: рядом с ними стоял автомобиль ДПС, обклеенный наклейками с символикой ведомства. Поначалу намерения у них были благими: сообщили водителю о том ,что у него якобы не горит задняя фара. Пенсионер вышел на улицу, чтобы осмотреть машину и через мгновение оказался в багажники собственного внедорожника.

Четверо переодетых гаишников и столько же крепких мужчин в черных масках вывезли мужчину в промзону. Беднягу били и требовали отдать все сбережения. В итоге мужчина сдался и назвал адрес своего загородного дома. Туда преступники направились на "Лексусе" пенсионера, сам он опять ехал в багажнике.

- Из дома были похищены денежные средства и ювелирные украшения. Преступники скрылись на автомобиле "Лексус", который позже был обнаружен недалеко от места преступления. Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой". В настоящее время устанавливаются личности лиц причастных к данному преступлению, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

В городе был объявлен план "Перехват". Выйти на след дерзких грабителей не удалось. По предварительным данным, их добычей стали более 5 миллионов рублей. Деньги пенсионер в разных валютах хранил в сейфе. Стоимость украденных колец, цепочек владел пока не оценил.

Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных в городе, а так же в доме, где произошло разбойное нападение.

"Комсомолка" следит за ходом расследования.