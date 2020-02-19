2020-02-19T14:01:01+03:00
Общество

В Москве почти год не могут найти школьницу, сбежавшую из многодетной семьи

Девочка решилась на отчаянный поступок в день, когда узнала о лишении матери родительских прав
Анастасия ВАРДАНЯН
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Почти год полиция не может найти московскую школьницу Екатерину Маркову.Почти год полиция не может найти московскую школьницу Екатерину Маркову.Фото: семейный архив.
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Почти год полиция не может найти московскую школьницу Екатерину Маркову. Девочка ушла в школу 19 мая и как под землю провалилась: телефон отключила, страницы в соцсетях удалила. На тот момент Кате было всего 16 и она вот-вот должна была кончить 9 класс в московской школе №892. По словам одноклассников, ничто не предвещало беды. Катя хорошо училась, в дурных компаниях замечена не была.

Как выяснили сотрудники московского уголовного розыска, пропажа девочки со школой никак и не связана. Катя росла в многодетной семье. Так вот накануне побега она узнала, что маму лишают родительских прав на ее младших брата и сестру. Судя по всему, Катя испугалась, что ее тоже заберут из семьи.К поискам подростка подключились волонтеры.

- С момента пропажи прошло много времени. Сложность состоит в том что за этот период ее ни разу нигде не видели, - прокомментировали "Комсомолке" в пресс-службе общественной организации "Поиск пропавших друзей". - Она не выходит на связь с мамой и друзьями.

Девочка может находиться как Москве, так и в других регионах России. Волонтеры просят откликнуться всех, кому что-либо известно о ее судьбе. Вы можете позвонить не телефон горячей линии 8 (499) 686 02 01. Ну и кончено волонтеры очень ждут звонка самой Кати.

- Мы надеемся, что Катя жива и здорова и хотим, чтобы она знала, что она не останется одна. Мы обязательно ей поможем и просим ее откликнуться и позвонить нам по телефону 8 (499) 686 02 01 - обратилась к девочке Марьяна Шевцова, пресс-секретарь "Поиска пропавших детей".

ИСТОЧНИК KP.RU

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