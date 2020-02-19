Москва отметит Всемирный день гида: 112 экскурсий

Отмечать Всемирный день гида в Москве будут три дня — 21, 22 и 23 февраля. Для москвичей и туристов подготовили 112 бесплатных экскурсий.

- В эти дни можно будет посетить обзорные пешеходные экскурсии по центру города, присоединиться к экскурсиям от ведущих экскурсионных бюро и посетить городские музеи и площадки, - рассказали в пресс-службе Комитета по туризму Москвы.

В числе пешеходных экскурсий: «Булгаков на Патриарших» от музея Михаила Булгакова, «Живая история Парка Горького» по партерной части парка. Музей Москвы проведет по маршрутам «Ситцевая империя: Эмиль Циндель и его городок «Цинделевка», «Транспортное сердце Столицы: Площадь трех вокзалов», «Самые тихие Хамовники».

На ВДНХ бесплатно можно будет посетить центр «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос», центр славянской письменности «Слово», Музей ВДНХ, а также прогуляться по «Городской ферме».

Бесплатными также будут: экскурсия по дворцовой части «Царицыно» с посещением Большого дворца, «Жизнь животных в зоопарке» в Московском зоопарке, «Удивительный мир Земли» в Государственном Дарвиновском музее.

- Ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров предлагает посетить экскурсии «Москва и иноземцы», «Ожерелье Китай-города», «Железнодорожные вокзалы Москвы», «Тайны переулков Арбата», «Большая Пироговка как она есть», «Подарите детям Москву» и другие, - рассказали в пресс-службе Комитета по туризму Москвы.

Какие еще интересные экскурсии:

- «Путешествие на машине времени по необычной Таганке»,

- «История России через три московские заставы»,

- «Подземные дворцы. Экскурсия по московскому метрополитену. Восемь станций»,

- «Государев двор в Измайлове»,

- «Грузинский след в Москве»,

- «Москва как Дом. Гоголь в гостях у москвичей»,

- «Мамаход» — экскурсии по Москве для мам с колясками.

Полный список: 112 экскурсий

Узнать время и место проведения экскурсий можно на официальном сайте. Записаться на экскурсии сможет любой желающий, однако необходима регистрация (открыта с 19.02.2020 года).

КСТАТИ

- почти 2000 русскоязычных гидов-экскурсоводов и почти 1700 гидов-переводчиков, которые говорят на редких языках (включая жестовые) работают в Москве,

- Всемирный день гида отмечается с 1990 года, в тоже время была создана Ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров в Москве,

- гиды-переводчики Ассоциации говорят на 27 языках, в том числе на редких языках, среди которых арабский, болгарский, венгерский, греческий и другие.