"Меня вообще могли застрелить": на Новом Арбате парня избили из-за розовых волос

Москвича Василия Усанова избили на Новом Арбате из-за розового цвета волос. Якобы неформал, якобы не понравилось как выглядел.

- В какой-то момент я понял, что меня могут застрелить, ведь нам открыто заявили о наличии пистолета, и никто ничего не сделает, - рассказывает Василий Усанов.

Все было так: в воскресенье 17 февраля Василий пришел с подружкой Машей в фудмаркет на Новом Арбате, заказали коктейли и еду. Оба блогеры, обсуждали травлю в интернете, буллинг (агрессивное преследование) и хэйт (осуждение и чрезмерное оскорбление человека). Блондинка Мария с четвертым размером груди осталась незамеченной, а вот розовые волосы Василия не понравились парням восточной внешности, которые отдыхали за соседним столиком.

- Ко мне подлетел парень и начал ругаться, говорить, что я косо посмотрел на него. Потом второй, который орет, что я обидел его младшего брата. Завязывается потасовка, их становится пятеро. По зрачкам понятно, что они под кайфом. Началось рукоприкладство. Администрация знала их по именам, какая-то дичь, - вспоминает Василий Усанов.

Блогер уже красил волосы в зеленый и желтый цвет.Фото: Личный архив

А причем здесь розовые волосы? Усанов говорит, что в этом была суть претензии. Блогер считает, что у нас многонациональная страна и нужно уважать традиции и непривычный внешний вид.

- Каждый может красится так как хочет, прокалывать все, что ему вздумается. Может любить и ходить как ему хочется. И ни один человек не вправе бить другого, как бы тот не выглядел, - считает Василий Усанов.

Блогер хочет, чтобы обидчиков привлекли к ответственности, но пока не стал писать заявление в полицию, сославшись, что не успел и было бы круто, если бы кто-то помог его грамотно составить.