«Вот котики, вот гробики»: в Москве начали продавать ящики для погребения питомцев

Столяр Камиль Айсин и художник Арсений Попов из столицы открыли предприятие «МосГорКошГроб». Зацените аббревиатуру!

Пока в ассортимент одна модель - «Кошклассика». Ящик из березовой фанеры 50 или 60 см в длину. Биоразлагаемый, покрыт экологически чистым лаком.

Работают третий день, а фирму уже заваливают вопросами:

- Собачке сделаете? А хорьку?

- Десятки заказов в очереди! Несколько гробов уже сделали, сейчас на них сушится масло. Такого большого спроса мы не ожидали. Делать гробы для других животных пока не планируем. Но если спрос будет - возьмемся, - рассказал «Комсомольской правде» Камиль Айсин.

Впрочем комментарии не сплошь интересующихся товаром. Одни шлют проклятия: «Это верх цинизма! Напоминает детский гроб!». Другие считают, что это новый интернет-пранк.

- Думают, что это все шутка, но мы действительно хотим помогать людям заботиться о питомцах. У нас с партнером были личные истории, связанные с похоронами котов в детстве. Все это делалось в пакетиках, коробочках. Мы хотим, через ритуал с гробом дать возможность проявить свое уважение к животному, - Камиль говорит, что им уже написывают художники, которые готовы делать росписи гробов.

Кстати, хоронить животных где попало запрещено. В Москве есть легальное кладбище в Куркино. Но там официально разрешают захоронить урну с прахом. Это самый безопасный для природы и людей вариант. Кремация стоит от 1 000 руб.

- Мы это знаем, поэтому позиционируем себя как сувенирная продукция. Например, наш первый заказчик сказал, что покупает гроб, чтобы кошка спала в нем. Ведь они любят коробочки! Так что в плане погребения - ответственность на хозяине животного.

Кто то видит в этом глумление, злою иронию. У нас же месседж простой: вот гробики, вот котики. Все смертны, поэтому позаботься об этом сейчас.

Цена гроба для кошки 5 000 руб. Доставка в пределах МКАД бесплатно.