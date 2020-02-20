Свадьбы февраля: более тысячи московских пар хотят пожениться 20.02.2020

Жениться в 2020 году — красиво хоть каждый день, но есть особенные даты, которые нравятся московским парам. В феврале - 20.02.2020 и 22.02.2020. В эти дни планируют зарегистрировать брак 1800 пар.

- Больше спрос на дату 20.02.2020 — зарегистрировались около тысячи заявлений, также хотят пожениться 22.02.2020 — подали заявки около 800 пар, - рассказали «КП» в Управлении ЗАГС по Москве.

Больше всего заявок на бракосочетание в Грибоедовском ЗАГСе (Дворец бракосочетания №1). Именно этот загс недавно перешел на круглосуточный режим работы по выходным.

Помимо загсов, зарегистрировать брак можно и на необычной площадке. Уже с 22 февраля для молодоженов будут открыты Московский планетарий, усадьба Васильчиковых, особняк на Малой Ордынке, башня «Меркурий» делового центра «Москва-Сити».

Давай поженимся 20.02.2020

Красивую дату выбрали Сергей Дранишников и Дарья Кузнецова. Пару не пугает свадьба зимой, ведь летом тоже непостоянная погода бывает. Единственное, у молодоженов не будет фотосессии на улице в Москве, решили перенести в Таиланд, где проведут медовый месяц. Регистрация брака Сергея и Дарьи, по данным mos.ru, пройдет в Грибоедовском загсе.

- Мы просто хотели выбрать красивую дату. В этом году, пожалуй, эта лучшая. Увидели, что места начинают стремительно разбирать, поэтому и подали заявление как можно скорее — еще 8 августа, - говорит невеста Дарья.

- Друзья тоже спрашивали, почему свадьбу планируем на зиму, не страшно ли. После регистрации планируем отметить в ресторане с семьей, родными, - рассказывает жених Сергей.

Как подать заявление на красивую дату?

Можно в загсах или через единый портал Госуслуг. Сделать это нужно не позднее, чем за 30 дней до планируемой даты регистрации брака.

Какие еще красивые даты впереди?

20.03.2020

4.04.2020

5.05.2020

20.05.2020

6.06.2020

7.07.2020

20.08.2020

9.09.2020

10.10.2020

20.10.2020

11.11.2020

12.12.2020