В Шереметьево женщина украла 40 тысяч долларов и разложила деньги в кроссовки.

Пассажирка Гаяне летела из Лос-Анджелес в Ереван. У женщины была пересадка в Шереметьево. Гаяне вышла из самолета, стала искать маленькую сумочку. Подумала, что забыла в салоне.

- У меня там деньги. Много денег. 40 тысяч долларов, - сказала сотрудникам авиакомпании пассажирка.

Полицейские не отказались помочь Гаяне, которая является гражданкой Армении.

- После получения данной информации сотрудники транспортной полиции незамедлительно проследовали на место происшествия, где в тот момент только приступили к уборке салона, однако забытой поясной сумки в нем уже не было, - рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Центральному Федеральному Округу.

Как выяснилось, нормально идти женщине мешали спрятанные в кроссовках стопки денежных купюр. Фото: Управление на транспорте МВД России по Центральному Федеральному Округу

Сотрудники полиции выяснили, что к хищению причастна семейная пара из Еревана, которая в самолете сидела рядом с потерпевшей.

- Когда владелица сумки проследовала на выход, ее соседи некоторое время еще оставалась на своих местах, - вспомнили бортпроводники.

Подозреваемые задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Фото: Управление на транспорте МВД России по Центральному Федеральному Округу

Вскоре личности были установлены и, при регистрации на рейс в Армению, они были задержаны.

- Женщина с трудом передвигалась, ссылаясь на состояние здоровья, но как выяснилось, нормально идти ей мешали спрятанные в кроссовках стопки денежных купюр. Еще часть денег была изъята из внутреннего кармана куртки ее супруга, - рассказали полицейские.

Часть денег была изъята из внутреннего кармана куртки ее супруга. Фото: Управление на транспорте МВД России по Центральному Федеральному Округу

В настоящее время в отношении граждан возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (в особо крупном размере). Подозреваемые задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.