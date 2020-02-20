Москвич ушам своим не поверил, когда несколько дней назад ему позвонили из ГИБДД Санкт-Петербурга. Инспектор был строг и заявил, что мужчина якобы устроил ДТП на каршеринговом автомобиле, а потом еще и покинул место аварии.

- За оставление места ДТП возбуждено дело. Ждем вас для дачи объяснений, - заявил инспектор суровым голосом.

Москвич Анатолий Иванов (имя изменено по просьбе героя), сотрудник крупной международной компании, сначала решил что это розыгрыш. Во-первых, в озвученную инспектором дату он не был в северной столицы, во-вторых он вообще каршерингом не пользуется и в "Делимобиле", о котором говорил гаишник, зарегистрирован никогда не был. Чья-то глупая шутка, решил москвич. Но потом было не до смеха. Мужчине пришла повестка. Пришлось нанять адвоката.

- Вместе с моим клиентом мы отправились в Санкт-Петербург. Сотрудники ГИБДД сообщили что каршеринговый автомобиль марки БМВ попал в аварию 15 января. Данные моего клиента им передала компания "Делимобиль". Якобы именно он находился за рулем, - рассказал "КП" адвокат Александр Леманн.

Гаишники особо разбираться не стали. Аккаунт зарегистрирован на москвича, значит он и виноват. Но адвокат провел собственное расследование.

Против москвича возбудили уголовное дело за чужое ДТП в чужом городе

- Нам пришлось доказывать что это фейковый аккаунт, который зарегистрирован на реальные документы моего клиента. Для этого мы предоставили в ГИБДД данные о том, что мой клиент в момент аварии находился в офисе в Москве. Благо, здание оборудовано электронной пропускной системой и камерами видеонаблюдения, - рассказал Александр.

Но даже этим доказательствам гаишники не сразу поверили.

- Во время нашего второго приезда в Питер нас отчаянно пытались затащить в суд. Никому, видимо, не хотелось искать настоящего виновника ДТП, - возмутился Александр.

Тот же набор доказательств адвокат направил в "Делимобиль". И только после этого в компании стали разбираться. Оказалось, что аккаунт на имя Анатолия Иванова был зарегистрирован с 8 уже заблокирован сим-карт, к нему была привязана банковская карта, не имеющая никакого отношения к реальным счетам Анатолия Иванова.

- Кроме того, нам сообщили что селфи с паспортом, которое требуется для регистрации аккаунта, было сделано не в режиме реального времени, а загружено из галереи. Интересно, почему заметили они это только после того, как владелец фейкового аккаунта устроил ДТП, а не в момент регистрации, - возмутился адвокат.

Гаишники особо разбираться не стали. Аккаунт зарегистрирован на москвича, значит он и виноват

Представители "Делимобиля", кстати, до сих пор даже не извинились перед москвичом. Да и возместить ему расходы на перелеты в Санкт-Петербург и услуги адвоката добровольно тоже отказались.

- Как только у нас на руках будет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, мы сразу подадим иск в суд на "Делимобиль", - поделился планами Александр Леманн.

Реального виновника ДТП так и не нашли. Судя по всему, он купил аккаунт в интернете. Как оказалось, сделать это довольно просто. Сайтов, которые торгуют аккаунтами в том числе и каршеринга "Делимобиль", множество. Цены от полутора до трех тысяч рублей. Не секрет, что чаще всего такие аккаунты покупают несовершеннолетние или автомобилисты, лишенные водительских прав. Куда смотрит полиция и службы безопасности каршеринговых компаний, не известно.