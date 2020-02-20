Российский бизнес активно участвует в формировании климатической повестки

Основными вопросами заседания комитета стало участие российского бизнеса в обсуждении шагов по реализации положений Парижского соглашения по климату в части снижения выбросов парниковых газов к 2030 году, которые будут впоследствии закреплены готовящимся Указом Президента России, а также активное участие российских предприятий в реализации нацпроекта «Экология».

Усилия бизнеса по снижению выбросов парниковых газов и участие в нацпроекте «Экология» оказывают большое влияние на развитие всех основных секторов российской экономики, энергетический баланс отраслей, экономическое развитие и экологию российских регионов. Эта важная работа проводится в координации с Минэкономразвития России и Межведомственной рабочей группой по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития, при Администрации Президента России.

Также экологический комитет РСПП обсудил пакет предложений российского бизнес-сообщества по актуализации законодательства в области охраны окружающей среды, который был подготовлен для федеральных министерств в рамках реализации плана Правительства РФ по трансформации делового климата. Предложения бизнеса касаются получения комплексных экологических разрешений, перехода на принцип наилучших доступных технологий, а также снятия противоречий между рядом нормативных правовых актов в этой области.

Следующая встреча представителей крупного российского бизнеса и государственного управления пройдет в расширенном формате рамках Экологического форума, который состоится 17 марта в рамках Недели Российского бизнеса.