"Бархатный" путь: по Кольцевой линии метро поезда пойдут быстрее

Кольцевую линию метро в Москве отправили на реконструкцию. Для модернизации потребуется три года. Об этом 20 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Начали крупнейшую модернизацию Кольцевой линии Московского метро. За три года поэтапно обновим системы, которые задают маршруты поездов, управляют стрелками и светофорами, - значится в твиттере Сергея Собянина.

Означает ли это, что закроют одновременно 12 станций? Нет. Работы будут идти и днем, и ночью, но полностью движение не остановится.

Реконструкция Кольцевой линии планировалась давно. Модернизация позволит пассажирам быстрее передвигаться в метро.

- После реконструкции поезда на Кольцевой линии начнут ходить чаще. Интервалы движения между ними сократятся на 10-15%, в вагонах станет свободнее. Параллельно сделаем на линии бесстыковой путь. Его еще называют "бархатный" - он намного снижает уровень шума в вагонах, - рассказал Сергей Собянин.

Ранее обсуждалось, что к 2023 году на Кольцевой линии могут запустить беспилотные поезда. В Департаменте транспорта Москвы уже несколько лет собирают международный опыт внедрения подобных технологий. Опробовать планируют именно на Кольцевой линии, которой ежедневно пользуются 650 тысяч пассажиров.