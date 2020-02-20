На День защитника Отечества парковки в Москве будут бесплатными
В честь Дня защитника Отечества парковка в Москве будет бесплатной 23 и 24 февраля, сообщает сайт мэра Москвы mos.ru.
При этом плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам.
Кстати, в этом году столичные парковки будут бесплатными 70 дней. Горожане могли оставить машины на городских стоянках без оплаты в новогодние праздники с 1 по 8 января. В следующий раз парковки будут бесплатными в честь Международного женского дня (8 и 9 марта), а также 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая. Кроме того, в 2020 году праздничными днями будут 12 и 13 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства).
ИСТОЧНИК KP.RU