2020-02-20T21:22:51+03:00
Авто

На День защитника Отечества парковки в Москве будут бесплатными

Оставить авто можно будет 23 и 24 февраля
Игорь ПЕТРОВ
Поделиться:
Кстати, в этом году столичные парковки будут бесплатными 70 днейКстати, в этом году столичные парковки будут бесплатными 70 днейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В честь Дня защитника Отечества парковка в Москве будет бесплатной 23 и 24 февраля, сообщает сайт мэра Москвы mos.ru.

При этом плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам.

Кстати, в этом году столичные парковки будут бесплатными 70 дней. Горожане могли оставить машины на городских стоянках без оплаты в новогодние праздники с 1 по 8 января. В следующий раз парковки будут бесплатными в честь Международного женского дня (8 и 9 марта), а также 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая. Кроме того, в 2020 году праздничными днями будут 12 и 13 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Москве школьник устроили поножовщину из-за девушки
В Подмосковье пассажирам автобусов 23 февраля подарят шоколадки
Собянин рассказал как «Мой район» изменит Чертаново Центральное
Московское метро усилило меры санитарной безопасности из-за инфекций
Подмосковных перевозчиков обязали сообщать о праве пассажиров на бесплатный проезд
Житель Подмосковья утонул в самодельной купели
Воры вынесли со склада в Москве почти три миллиона рублей
Мосметро вошло в двадцатку лучших компаний в России для женской карьеры
Москвичка через суд избавилась от кредита, навязанного стоматологом
В Подмосковье благоустроят около 50 общественных пространств
Пистолеты и более тысячи патронов: за незаконный оборот оружия задержали сотрудника аэропорта
Названы сроки появления первых участков двух новых столичных веток метро
Жительница Подмосковья родила десятого ребенка
Два человека погибли в массовой драке в Подмосковье
Серийного угонщика задержали в Подмосковье
В Москве праздник Масленицы отметят на 29 площадках
В Госдуме обсудили передовой опыт Москвы в сфере детской вакцинации
Теплое февральское утро в Москве побило рекорд 1949 года
Погода в Москве на 18 февраля 2020 года: небольшой дождь и температура +6
Отставной полковник МВД получил смертельные ожоги в ведомственном госпитале