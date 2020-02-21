В Москве поставят на сцене музыкальный военный блокбастер

Эти события произошли на Северном Кавказе двадцать лет назад. 1 марта 2000 года 6-я рота, входящая в состав Псковской 76-й дивизии 104-го парашютно-десантного полка, заблокировала выход из Аргунского ущелья для полуторатысячной банды боевиков исламского террориста Хаттаба. Ожесточенный бой длился более 16 часов. В горах тогда погибли 84 десантника. В живых остались только шестеро гвардейцев. Потери боевиков составили свыше четырехсот человек, в числе которых оказались и два полевых командира. За этот бой 22 десантника были удостоены звания Героя России, 21 из них - посмертно. Еще 63 бойца награждены орденом Мужества.

В память о подвиге псковских десантников в 2004 году состоялась премьера музыкального спектакля «Воины духа». Сейчас, в день 20-летней годовщины подвига, на сцене «ВТБ Арена» покажут обновленное представление, настоящий военный блокбастер. Спецэффекты, военная техника, акробатические трюки, каскадеры, видеопроекция на большом экране - все это и многое другое увидят зрители.

МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ИЛИ ЖИЗНЬ

Некоторыми подробностями масштабной постановки поделились на пресс-конференции ее создатели. В зале также присутствовали родители погибших десантников, выжившие в том страшном бою герои и их боевые товарищи.

- Эти ребята совершили подвиг, и чем больше мы о них узнавали, тем отчетливее понимали, что они сделали свой выбор во имя любви, ради своих близких, - рассказал автор идеи и либретто Игорь Исаков. - Боевики предложили десантникам, 19 - 20-летним парням, огромную сумму за беспрепятственный выход из ущелья - миллион долларов. Но ребята приняли бой. Мы создали аллегорическую историю, которая расскажет зрителям о мужестве, силе духа, верности Отечеству и настоящей любви.

- Мне как артисту было и страшно, и азартно участвовать в постановке о подвиге десантников, - сказал исполнитель главной роли комбата 6-й роты Марка Евтюхина, заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев. - Я подумал, что это не может не волновать сердце. Нет таких людей, которые не боятся смерти, но есть люди, которые совершают поступок. Мне бы хотелось, чтобы каждый зритель задал себе вопрос: «А я бы смог?» Считаю своей человеческой и гражданской обязанностью работу в спектакле.

Один из воинов 6-й роты, лейтенант Алексей Воробьев, во время боя в рукопашной схватке ликвидировал правую руку главаря боевиков Хаттаба - Идриса. «В то время у меня в Чечне служили два сына, - рассказал отец Героя России Алексея Воробьева - Владимир Воробьев. - Младший, Алеша, погиб. Он снится мне до сих пор. Пока в России есть такие сыновья, как 6-я рота, Россия будет жить и будет идти вперед».

Сегодня сын героя Артем, курсант десантного училища, продолжает дело своего отца.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

В центре сюжета спектакля «Воины духа» - молодой человек, увлеченный компьютерными играми. Его играет музыкант, певец и актер Никита Пресняков.

«Ему предстоит сделать выбор - соблазниться виртуальной реальностью, где нет никаких законов, или выбрать обычную жизнь, наполненную трудностями и разочарованиями», - рассказал Никита.

После сложной внутренней борьбы парень выбирает реальный мир с его истинными ценностями - искренней любовью, верной дружбой, преданностью Родине.

- Псковские десантники выполняли свой воинский долг, так же как сейчас его выполняют наши воины во всех горячих точках, - отметил председатель ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Колмаков, в начале 2000-х - командующий ВДВ, лично участвовавший в создании спектакля. - Это наши триста спартанцев, наши герои, ни один из них не дрогнул, когда нужно было сделать выбор между злом и добром.

- Этот год юбилейный, мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и подвиг псковских десантников сегодня в одном ряду с подвигами наших фронтовиков, - сказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин. - В память о каждом погибшем бойце 6-й роты в их городах устанавливаются бюсты. Все деньги, вырученные за спектакль, пойдут их семьям.

Перед началом представления зрители смогут увидеть передвижную мемориальную выставку памяти 6-й роты. Ее организатор - Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России. Экспозиция из 84 фотографий погибших десантников не только поименно представляет каждого героя, но и подробно рассказывает о трагических событиях в Аргунском ущелье.

По словам главного продюсера постановки Марины Ким, в ближайшее время планируются гастроли спектакля «Воины духа» в Псков и Рязань, как в города, связанные с подвигом десантников. Мероприятие проходит при поддержке Министерства обороны РФ, Воздушно-десантных войск, ДОСААФ России, Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

- Где: ст. м. «Динамо», «Петровский парк», «ВТБ Арена», Ленинградский пр-т, д. 36.

- Когда: 29 февраля, 20.00.

- Цена билета: от 900 до 3200 рублей.