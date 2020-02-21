Двести видов блинов и развлечения для всей семьи: Собянин открыл фестиваль "Московская Масленица"

На фестивальных площадках столицы уже пахнет блинами - с 21 февраля началась "Московская Масленица". Гулять и лакомиться блинчиками москвичи и гости столицы будут до 1 марта. За десять дней можно попытаться попробовать более 210 видов блинов и оладий. Чем угощают на Манежной площади уже посмотрел мэр города Сергей Собянин.

- Зима нас в этом году не баловала, но это не отменяет праздничного настроения. Фестиваль "Московская масленица" проходит в Москве уже в четвертый раз, открыли 29 площадок. Москвичей ждет гастрономическая и культурная программа, - сказал Сергей Собянин.

210 видов блинов приготовят на фестивале к МасленицеФото: Алиса ТИТКО

На Манежной площади и площади Революции угощают блинами по любимым рецептам жителей разных стран: тайскими, венесуэльскими, марокканскими, мексиканскими, шведскими, датскими, голландскими, сербскими, французскими, японскими, индийскими. А также предлагают блинные супы, пироги, караваи, десерты и необычные консервированные блины.

Для тех, кто на диете (хотя какие тут могут быть диеты), на Манежной площади готовят диетические лакомства: безглютеновые и безлактозные, блины на рисовой муке, оладьи на ржаной муке и мордовские блинчики (из смеси пшеничной и гороховой или гречневой муки).

Сытно кормят на Тверской площади. Здесь гурьевские и шоколадные блины, можно попросить со щучьей икрой или с чаем матча.

- А еще скандинавские - с пряной сельдью, мясом дикого лосося и нежным сливочным сыром, голландские — с сыром и укропом, сербские — с грецким орехом и шоколадным соусом, шведские — с джемом и взбитыми сливками и датские — с маслом, корицей и сахаром, - рассказали в Департаменте торговли и услуг Москвы.

А будет что-то необычное? Может блинную пиццу - тогда вам на площадь Славы. Здесь также приготовят блины с грибным припеком, с сыром и зеленью, с рубленной говядиной и луком, с яблоком и корицей, с бананом и шоколадом.

Гулять и лакомиться блинчиками москвичи и гости столицы будут до 1 марта.Фото: Алиса ТИТКО

В этом году фестиваль стал еще ближе к москвичам – в жилых районах открылось больше площадок.

На улице Перерве приготовят шведские рагмурки (микс блина и драника) с беконом и брусничным вареньем, а блины с инжиром и сырные блины с зеленью — на Тимирязевской улице.

На Манежной площади и площади Революции угощают блинами по любимым рецептам жителей разных странФото: Алиса ТИТКО

Куда идти:

Традиционные локации фестиваля – Манежная площадь, площадь Революции, Тверская площадь, парк "Зарядье", улицы Школьная, Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Матвеевская, Святоозерская, Перерва, Хачатуряна, Тимирязевская, Ореховый бульвар, бульвар Дмитрия Донского, площадь Славы, сквер у Гольяновского пруда, площадка на Сиреневом бульваре в Троицке, площадь Юности и бульварная зона 16-го микрорайона в Зеленограде.

А в заключительные три дня – с 28 февраля по 1 марта – поесть блины можно будет и в московских парках: Сокольники, Красная Пресня, Фили, Измайловский, Кузьминки, Лианозовский, Бабушкинский, сквер по Олонецкому проезду.

Фестивальные площадки открыты для посетителей с 11.00 до 21.00 в будни и с 10.00 до 22.00 по выходным.

Как гуляли в 2019 году:

- на площадках побывали 4,9 миллиона гостей,

- 350 представлений,

- 1500 мастер-классов,

- съели более 400 тысяч порций блинов и оладий.