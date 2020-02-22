2020-02-22T00:38:42+03:00
Общество

Купол для свиданий: новая локация на крыше дома в Москве

Уютное место для праздников и встреч с друзьями с видом на город
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На крыше 25 куполов – 9 больших и 16 маленьких. Фото: Поручикова ОльгаНа крыше 25 куполов – 9 больших и 16 маленьких. Фото: Поручикова Ольга
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В столице много классных мест для отдыха, развлечений. Появилось еще одно – Igloo Bar. Это прозрачные купола на крыше одного из домов. Нужно подняться на шестой этаж, выбрать купол и заниматься там можно чем угодно – в рамках приличного. Главное - не курить и не дебоширить.

Клубника и романтика

Смотрю фотографии в Инстаграме - обычно люди ужинают большими компаниями, празднуют дни рождения, играют в настольные игры, устраивают фотосессии для Инстаграма.

- Молодые люди зовут девушек на свидания, можно организовать шампанское, клубнику, включить приятную музыку, зажечь свечи, - говорит Владимир Гагонин, совладелец «Igloo Bar».

Вечером «иглу» подсвечиваются и создается впечатление, что на крышу приземлились летающие тарелки. Фото: Поручикова Ольга

Вечером «иглу» подсвечиваются и создается впечатление, что на крышу приземлились летающие тарелки. Фото: Поручикова Ольга

- А заказать ужин можно? - спрашиваю.

- Можно у наших партнеров в «Гастроферме» на первом этаже заказать мясо, пельмени, плов, десерты. Доставку организуют бесплатно. Еще один вариант – принести с собой пиццу, салаты, торт.

- А алкоголь можно?

- Да.

Меховые шкуры и бенгальские огни

На крыше 25 куполов – 9 больших и 16 маленьких. Что из себя представляет купол? Прозрачный домик или беседка. Основатели называют их «иглу», потому что они очень напоминают зимнее жилище канадских эскимосов (круглые домики). Они не из стекла, как может показаться, и не надувные. Каркас – металлический, а прозрачные пластины – из поликарбоната.

Попасть вовнутрь можно с помощью отодвигающейся двери. Фото: Поручикова Ольга

Попасть вовнутрь можно с помощью отодвигающейся двери. Фото: Поручикова Ольга

Попасть вовнутрь можно с помощью отодвигающейся двери. Внутри стол с креслами и теплыми меховыми накидками (шкурами). Под куполом красивые люстры – как в театре, только мини-версии.

Вечером «иглу» подсвечиваются и создается впечатление, что на крышу приземлились летающие тарелки - космическое зрелище. А внутри каждого купола свой праздник и своя атмосфера.

- К нам приходили отмечать свадьбы, несколько компаний встречали Новый Год с елкой, шампанским и бенгальскими огнями. Идеи у всех разные. Главное - это приватность. Здесь можно устроить отличную вечеринку, и никто не скажет, чтобы пели тише, уходили, потому что кафе закрывается. Мы работаем круглосуточно, - говорит Владимир Гагонин, совладелец «Igloo Bar».

- Вечерами, наверное, холодно. Как согреваться? – спрашиваю.

- Внутри каждого «иглу» есть обогреватели, свет. А еще колонки, чтобы слушать музыку и танцевать.

Внутри каждого купола свой праздник и своя атмосфера. Фото: Поручикова Ольга

Внутри каждого купола свой праздник и своя атмосфера. Фото: Поручикова Ольга

- Какое время самое востребованное?

- С 17.00 и до утра. На День всех влюбленных было много желающих - одни пары уходили, другие приходили, все было занято. Поэтому в праздничные дни лучше бронировать заранее.

Интересно знать

Раньше на крыше этого здания проводили концерты и была «Джакузня» - летняя веранда с джакузи и кинотеатром. Основатели планируют расширятся – в ближайшее время купола («иглу») могут появиться на крышах домов возле Красной площади и ВДНХ.

Где: улица Нижняя Красносельская, 35 строение 59 (ориентир «Гастроферма», 6 этаж). Ближайшая станция метро «Красносельская».

Когда: круглосуточно, нужна запись по телефону 8 (499) 288-17-13.

Стоимость: 1500 рублей в час (для двоих), 2000 рублей в час (до пяти человек), 3000 рублей в час (до десяти человек).

igloobarmoscowigloobarmoscow
IglooBar
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ИСТОЧНИК KP.RU

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