2020-02-22T12:32:44+03:00
Общество

«Viber не для открыток, а Бали не резиновый»: житель Москвы проводит шутливую серию одиночных пикетов

Активист высмеивает явления, которые стали неотъемлемой частью жизни в последние годы
Андрей АБРАМОВ
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Парень остро прочувствовал боль молодежиПарень остро прочувствовал боль молодежиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Житель Москвы Сергей Шадрин месяц назад завел шуточный аккаунт в Instagram. Парень встает на улицах с одиночным пикетом по разным поводам. Никакой политики: его акции — сатира на интернет-действительность.

Глаза москвич скрывает за черными очками. Стоит в разных локациях и держит помятую картонку с лозунгом.

А тут высмеивается привычка приехать заранее и маятся в ожидании рейса Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А тут высмеивается привычка приехать заранее и маятся в ожидании рейсаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Хватит закрывать лицо младенцев смайлами», — высмеивает активист традицию, когда на снимок новорожденного родители лепят картинку от сглаза.

«Родственники! Viber не для открыток», — обращается молодой человек к старшему поколению, которое любит спамить анимашками на каждый праздник.

«Бали не резиновый!», — призывает москвич одуматься инстаграмных див, которые возвели курорт в культ.

После расставания с парнем дамы часто решаются на смену имиджа и делают стрижку каре Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После расставания с парнем дамы часто решаются на смену имиджа и делают стрижку кареФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В подписях под снимками Сергей указывает, что вдохновился идеей американца Сета Филлипса. Его ник в Instagram называется @dudewithsign — «чувак с плакатом». Свои акции он начал прошлой осенью.

Аккаунт москвича называется @repostless. Перевести это сочетание можно лишь приблизительно — «меньше репостов».

— Страница создавалась забавы ради. Но для поддержания образа я пока воздержусь от прочих комментариев. Позже, может, приоткрою завесу, — рассказал автор корреспонденту «Комсомольской правды».

Райский остров в Индонезии стал любимым курортом золотой молодежи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Райский остров в Индонезии стал любимым курортом золотой молодежиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Также Сергей уточнил, что во время его акций полиция к нему не подходила. Вероятно, они длились недолго — чисто ради кадра. Вообще одиночные пикеты в России не нужно согласовывать. Однако кабы чего не вышло, патрульные часто подходят к людям с табличкой и переписывают данные.

Пока что у Сергея 30 тысяч подписчиков в Instagram. Судя по количеству лайков и комментариев — это живые пользователи. Часть комментаторов не исключают, что в дальнейшем аккаунт обернется какой-то рекламной историей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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