В Подмосковье автомобиль сбил трех человек на остановке

В субботу, 22 февраля, в подмосковном Долгопрудном водитель на автомобиле Volkswagen врезался в другой автомобиль, после чего сбил трёх человек, которые стояли на остановке. Среди пострадавших есть ребенок.

«В 14:52 в районе дома 1 по Лихачевскому шоссе в Долгопрудном водитель, управляя автомобилем Volkswagen, совершил попутное столкновение с автомобилем Renault, после чего врезался в остановку. В результате три человека, находившихся на остановке, пострадали», - передает ТАСС заявление главка.

На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Все пострадавшие были госпитализированы, среди них 12-летний ребёнок.

Напомним, 10 февраля в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись такси и микроавтобус. В результате аварии погиб водитель такси, травмы разной степени тяжести получили пассажиры микроавтобуса. Незадолго до этого на Кутузовском проспекте произошло столкновение четырех автомобилей