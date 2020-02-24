2020-02-24T12:31:34+03:00
Москва

Станцию метро «Парк чудес» построят возле парка «Остров Мечты»

Мэр города считает, что она точно не будет лишней
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В планах на ближайшие годы – открыть в Нагатинской пойме вторую станцию метро «Парк чудес»В планах на ближайшие годы – открыть в Нагатинской пойме вторую станцию метро «Парк чудес»Фото: Иван МАКЕЕВ
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Возле нового парка развлечений «Остров Мечты», который откроется 29 февраля, планируют построить станцию метро «Парк чудес» в составе Бирюлевской линии (девять станций, которые соединят Большую кольцевую линию с районами Восточное и Западное Бирюлево и с Новой Москвой). О планах на ближайшие годы рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В планах на ближайшие годы – открыть в Нагатинской пойме вторую станцию метро «Парк чудес» в составе будущей Бирюлевской линии. Она точно не будет лишней, - сообщил Сергей Собянин.

Нагатинская пойма еще несколько лет назад была полузаброшенной территорией на берегу Москвы-реки, а теперь станет новой точкой притяжения на карте столицы. Ежедневно сюда будут приезжать тысячи людей.

Создание «Острова Мечты», по словам мэра города, начиналось со строительства на Замоскворецкой линии метро новой станции «Технопарк» и уникального для Москвы пешеходного перехода с траволатором через проспект Андропова.

- В результате путь от метро до «Острова мечты» сократился до шести-восьми минут, а для многих детишек траволатор станет первым бесплатным аттракционом на пути в парк, - отметил Сергей Собянин.

К тому же был открыт новый мост через Москву-реку, связавший Нагатинскую пойму с Печатниками. Теперь от метро «Кожуховская» до парка «Остров Мечты» можно добраться примерно за 10 минут, минуя вечно загруженный проспект Андропова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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