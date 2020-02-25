2020-02-24T18:58:49+03:00
Общество

Торговля в вагонах - обычное дело, но могут выписать штраф

В электричках МЦД гоняют нелегальных продавцов, однако те не торопятся уходить
Павел КЛОКОВ
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На МЦД, надо признать, нелегальных коммерсантов мало. А вот в остальных электричках их чуть ли не больше, чем самих пассажировНа МЦД, надо признать, нелегальных коммерсантов мало. А вот в остальных электричках их чуть ли не больше, чем самих пассажировФото: Павел КЛОКОВ
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Если провести чемпионат по самым бессмысленным и нелепым покупкам, я, скорее всего, возьму золотую медаль. А то и вовсе не буду участвовать в турнире. Сразу стану председателем жюри. Я покупал электрические мухобойки, телескопические вилки, одноразовые зонты, кисточки для чистки пупка, светящиеся спиннеры и даже маску с лицом Жириновского. Не в супермаркетах, конечно. А в электричках. Такое ощущение, что все эти продавцы владеют гипнозом.

Недавно, например, ехал в Мытищи. И ко мне подошла женщина с усами.

- Купите, - говорит, - мочалку. Японская.

Я глянул на этикетку, а там жирными буквами написано: «Изготовитель ООО «Хоз Мама», Московская область, Подольск, улица Большая Зеленовская, 6».

Ну все, думаю. Из принципа не куплю. Сколько можно на мне обогащаться? Уже давно на «Мерседесе» бы ездил.

Но женщина оказалась профи. Поперла про пьющего мужа и нелегкую судьбу. Упомянула гипертонию, от которой страдает. А также лекарства, которые нужно купить.

- К тому же, - говорит, - эта мочалка разгоняет целлюлит. Я серьезно.

И в глаза мне смотрит. Проникновенно. Как морозковская Настенька в очи Ивана. Пришлось купить.

Что только не продают в электричках Фото: Павел КЛОКОВ

Что только не продают в электричкахФото: Павел КЛОКОВ

ШТРАФ ПЯТИХАТКА, А ВЫРУЧКА ДВЕ ТЫЩИ

После запуска Московских центральных диаметров (в ноябре прошлого года), соединивших Нахабино с Подольском и Одинцово с Лобней, столичный Дептранс объявил войну нелегальным торговцам. Тем самым, которые шлындают по вагонам с просьбой купить чесалку для пяток или семена тупой кровохлёбки (название точное, я проверял). Вагонных артистов это тоже касается. Поющих заунывные песенки про арестантскую долю и голубей, летящих над зоной.

Ставлю эксперимент. И отправляюсь от станции «Новохохловской» в сторону Нахабино. Минут через десять в вагоне появляется человек с походным рюкзаком, набитым носками. Почти стопроцентный хлопок, первый сорт. Разумеется, я купил.

Однако пообщаться с продавцом не смог, потому как тот глухонемой. Показал мне большой палец в знак того, что товар очень хороший. Изобразил, как они сильно тянутся. Взял сто рублей за три пары. И ушел.

Торговля в вагонах - обычное дело Фото: Павел КЛОКОВ

Торговля в вагонах - обычное делоФото: Павел КЛОКОВ

На «Курской» в вагон заскочили двое. Мужчина и женщина. И сообщили, что собирают гуманитарную помощь инвалидам. Каким именно, не уточнили. На ящике с купюрами тоже никаких опознавательных знаков. Я попросил рассказать подробнее. На что те ответили:

- Работаем не от организации. А сами по себе. Все собранные средства переводим на счета благотворительных фондов.

- Похоже на правду... - съязвил поддатый мужичок напротив, но сборщики этого уже не услышали.

Умотали в другой вагон.

Чуть позже охранник состава мне объяснил, что просит таких личностей выйти из поезда. Если отказываются, вызывает полицию (передать сигнал на ближайшую станцию, дело десяти секунд).

Еще один продавец, появившийся в районе «Тушинской», предложил сборники сканвордов. Толстенные как словари Брокгауза и Ефрона. За незаконную торговлю, говорит, уже привлекали.

В электричках МЦД гоняют нелегальных продавцов, однако те не торопятся уходить Фото: Павел КЛОКОВ

В электричках МЦД гоняют нелегальных продавцов, однако те не торопятся уходитьФото: Павел КЛОКОВ

- И что? Там штраф пятьсот рублей. Я зарабатываю в четыре раза больше. Почему это все нельзя узаконить, я не понимаю. Одно дело, когда какой-нибудь музыкант орет на весь вагон. Доставляет неудобство. А другое дело я. У меня же не пиво, не сигареты. А журналы.

Увидев охранника, оратор спрятал товар в сумку и присел рядом со мной. Словно Волк, заметивший милиционеров.

Затем снова повлекся по вагону. Кстати, то, что поезд сквозной, огромный плюс. Не только для нас, пассажиров. Но и для торгашей.

БЕЛЯШИКИ ГОРЯЧИЕ, ЭСКИМО…

Но все же на МЦД, надо признать, нелегальных коммерсантов мало. А вот в остальных электричках их чуть ли не больше, чем самих пассажиров.

И разделить их - условно - можно на три группы.

Первая, «провожающие». Это те спекулянты, которые работают непосредственно на вокзалах. Например, электричку Москва-Петушки подают минут за десять до отправления. За это время торгаши прочесывают вагоны друг за дружкой, предлагая в основном напитки и закуски (минералка, лимонад, чипсы, мороженое, «Сникерсы», беляши, чебуреки, пирожные). За минуту до старта челноки дружно выходят на платформу и идут к другому поезду.

Такое ощущение, что все эти продавцы владеют гипнозом Фото: Павел КЛОКОВ

Такое ощущение, что все эти продавцы владеют гипнозомФото: Павел КЛОКОВ

Вторая группа, «перебежчики». Это те, кто также работает нелегально, но при этом бегает от контролеров. Опытные «зайцы» знают, когда те пойдут проверять билеты и с какой стороны. Если попадаются, то предлагают договориться. Вплоть до взятки собственными товарами.

И третья «хитрецы с билетами». Эти приторговывают всякой всячиной и никого не боятся. Если кто подойдет, показывают билет, который они честно купили в кассе. А то, что торговать нельзя, так «помилуйте, что я тут наторговала... да и не буду я больше».

На петушинской ветке коробейники неразговорчивые. Я плел им, что хочу устроить в этот «бизнес» сестру. У той нереализованная партия магнитиков на холодильники. Ни в какую.

Конкурентов здесь не любят. И, как все же рассказал один из продавцов, придерживаются строгой очереди. Как таксисты возле гостиниц. Петрович уехал, за ним к главному входу подъезжает Михалыч. Потом Пахом, Пров, Лука. И далее по списку. Нельзя запереться в любой попавшийся поезд и начать торговать. У продавцов на каждом ж/д направлении есть даже группы в «Ватсапе», где они регулируют график и общаются. Правда, чат напоминает Английский клуб. Попасть в него можно только через знакомых.

ЛЕВЫХ КОММЕРСАНТОВ МОЖНО СДАТЬ ПОЛИЦИИ

Как сообщили в Департаменте транспорта Москвы, на первых диаметрах усилили борьбу с незаконными торговцами. Причем по просьбам самих пассажиров. Рейды ведутся не только в вагонах, но и на остановках и платформах.

- Жалобы и обращения передаются сотрудникам Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, - говорится в официальном сообщении Дептранса. - Они выезжают на конкретные станции и маршруты, выявляют места незаконной торговли, фиксируют нарушения на месте. Чаще всего, торговцы предлагают продукты питания, фрукты и овощи, канцелярские принадлежности, книги, предметы бытовой химии и другие товары.

В среднем за один месяц полицейские привлекают к административной ответственности 50 незаконных продавцов. Наказание за это нарушение - штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей.

ВАЖНО

Если вы хотите сообщить о факте несанкционированной торговли на участках Савеловская-Лобня или Дмитровская-Нахабино, звоните в дежурную часть станции Москва-Савеловская по телефону 8 (495) 685-18-83.

Если речь идет об участке Подольск-Ржевская, звонить можно в дежурную часть станции Москва-Курская по телефону 8 (495) 917-88-09.

И телефон дежурной части станции Москва-Белорусская (участок от Белорусской до Одинцова) - 8 (499) 251-35-54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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