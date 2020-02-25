Дом, где готовится еда

Питание школьников и дошколят входит, пожалуй, в число самых обсуждаемых тем в Москве. С таким количеством споров, слухов, негативных комментариев может соперничать лишь тема пенсионной реформы. А подогревает ажиотаж вокруг детской еды информация о том, что школьные завтраки и обеды - это не всегда вкусно и полезно, которая гуляет по социальным сетям.

Корреспондент решил лично проверить, как в Москве устроена система контроля качества детского питания, побывав на одном из производственно-логистических комбинатов Северо-Восточного округа. Таких комбинатов в столице 11 - по одному в каждом округе. Тот, что в СВАО, обслуживает 198 школ и колледжей, а также 232 дошкольных учреждения на северо-востоке столицы.

Вместе с директором некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения» Алексеем Мягковым, которое объединяет всех организаторов питания в Москве, начинаем обход предприятия со склада. Первым делом, как того требуют правила, нас осмотрел санитарный врач, а затем, облачившись в спецодежду, испытываем на себе ноу-хау комбината - санпропускник, который специальным дезинфицирующим раствором обрабатывает руки. Как только после обработки на пульт поступает зеленый сигнал, значит, можно проходить на комбинат.

Итак, мы на складе. Здесь в помещениях, которые оборудованы специальными ультрафиолетовыми лампами, в определенных температурных условиях и с необходимым уровнем влажности непродолжительно хранятся продукты питания. Соблюдается и товарное соседство. То есть овощи лежат в отдельном помещении, мясо в другом, яйцо в третьем и так далее.

Отсюда продукты поступают в дошкольные учреждения, так как еду для дошколят повара готовят в пищеблоках на местах. А для школьных столовых, где нет необходимых цехов и помещений, завтраки и обеды готовят на комбинате.

Принимают продукцию от поставщиков очень строго. Проверяют, насколько соблюдаются условия транспортировки: качество продуктов питания, чистота кузова машины, наличие информации об изготовителе в общем реестре и отсутствие его в базе поставщиков некачественной продукции. Например, прежде чем заключить контракт на поставку овощей, представители партнерства выезжают на сельхозпредприятие, чтобы посмотреть, в каких условиях выращивают овощи, какого они качества. Закупают и чистые овощи - уже очищенные картофель, свеклу, морковь, лук и капусту в вакуумных упаковках, прошедшие первичную обработку на специализированных предприятиях.

Алексей Мягков знает все о правильном питании учеников.

Отдельные требования предъявляются к молочной продукции. «Ее качество проверяет МосГИК. Она проходит лабораторное исследование и только после заключения о ее соответствии развозится по образовательным учреждениям. Например, молоко из одной партии поставили на все 11 комбинатов питания. Значит, лаборатория возьмет не одну пробу, а с каждого комбината», - рассказал Алексей Мягков.

Со склада переходим в цех, где готовится школьная еда. Здесь тоже разделение: овощи обрабатывают в овощном, салаты режут в холодном, сырые курицу, говядину и рыбу подготавливают в мясо-рыбном, а готовят в горячем цеху. Современное оборудование настраивается на разные режимы приготовления. Пища может запекаться, готовиться на пару или вариться, жарка исключена.

Трудятся повара в две смены. Ночная заступает на работу в 23.00, чтобы приготовить завтраки, а в 6.00 начинается утренняя смена, которая занимается школьными обедами. Между сменами все помещения тщательно обрабатываются.

«Меню достаточно разнообразное и современное, оно составлено на основе санитарных норм и с учетом вкусовых предпочтений школьников. Регулярно проводятся мониторинги того, что нравится детям. Непопулярные блюда заменяем на те, которые ребята едят с удовольствием. Например, убрали из рациона морскую капусту, изменили рецептуру приготовления голубцов», - отметила председатель комиссии по контролю за качеством и организацией питания в образовательных организациях при Городском экспертно-консультативном совете родительской общественности Москвы Наталья Анпеткова.

Далее по маршруту цех выпечки, который можно за версту узнать, настолько аппетитно здесь пахнет. Каждый день здесь выпекают до 60 тысяч различных вкусняшек: сосисок в тесте, пицц, сочников с творогом, шоколадных кексов и много чего еще. Недавно пекари освоили новый вид продукции - курник, пирог с разными начинками. Вся выпечка в индивидуальных упаковках маркируется и сразу же развозится по школьным буфетам.

«Регулярно проводим мастер-классы для родителей. Ведь многие дети просят приготовить дома еду «как в садике». Вот школы и обращаются к нам с просьбой помочь мамам с рецептами, например, как за 40 минут яйцо превратить в воздушный омлет. На таких мастер-классах мы дарим родителям книжку с нашими рецептами «Готовим вместе», - добавил Алексей Мягков.

Кстати, комбинат питания - это не закрытый от всех объект. Здесь по заявкам от директоров школ проводятся экскурсии для школьников и их родителей, чтобы они могли лично проверить, в каких условиях хранятся продукты, как организован контроль за качеством питания.

Репортаж был бы неполным, если бы не удалось попробовать то, чем кормят школьников. После похода по комбинату и ароматных запахов разыгрался аппетит. Поэтому дегустация школьного обеда пришлась как раз кстати. Суп с фасолью, котлета на пару с овощным рагу, компот из яблок и глазированное пирожное сразу же напомнили знакомый с детства вкус.

КСТАТИ

По данным опроса, проведенного ВЦИОМом в феврале этого года, большинство родителей - 68% - удовлетворены качеством питания в столичных школах, а 28% выразили недовольство. При этом 72% опрошенных довольны безопасностью школьного питания, 60% - разнообразием блюд в школьных столовых, 59% - полезностью еды.