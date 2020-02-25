"Хочу увидеть жену и детей": в центре Москвы сняли с Большого Москворецкого моста мужчину

Днем во вторник, 25 февраля, в службу спасения позвонили прохожие, которые заметили подозрительного мужчину на Большом Москворецком мосту, что в нескольких километрах от Кремля.

- Он перелез через ограждение и стал кричать, что хочет увидеть жену и детей. Люди пытались его успокоить, а потом приехала полиция и спасатели, - рассказала "КП" очевидец Ольга.

Больше часа спецслужбы пытались успокоить мужчину.

- Переговоры с ним ведут сотрудники полиции и психологи. Пока никаких результатов нет. На месте работают спасатели. На случай экстренной ситуации, на воде его дежурит катер, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве после первых сигналов об этом происшествии.

Большой Москворецкий мост вновь открыли после ремонта в конце 2019 года.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заметив катер, мужчина по перилам моста перешел в ту его часть, где он проходит над автомобильной дорогой.

В конце концов, вскоре мужчину все-таки удалось снять с моста. Он цел и невредим, но на всякий случай его все-таки доставят в больницу. Ну а потом нарушителю общественного порядка не избежать общения с полицией.

Потому что из-за его выходки движение по Большому Москворецкому мосту в самом центре Москвы было затруднено на некоторое время.