К юбилею Победы ветераны в Москве получат от 10 до 25 тысяч рублей

Сегодня, 25 февраля, на президиуме правительства Москвы мэр столицы Сергей Собянин утвердил распоряжение о единовременной выплате ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году суммы выросли в 2,5 - 3 раза. В зависимости от льгот фронтовикам выдадут разово от 10 до 25 тысяч рублей. Эти деньги к празднику получат 110 330 человек (см. список льготных категорий ниже). При этом всем полагается и федеральная доплата к юбилею Победы, утвержденная указом президента России (75 тысяч рублей - участникам войны и 50 тысяч рублей - труженикам тыла).

Кроме того, по поручению Собянина в Москве отремонтируют 1 861 квартиру ветеранов войны. Напомним, по заявкам ветеранов с 2014 по 2019 годы окружные префектуры уже обновили более 6 тысяч квартир.

В этом году по 1 220 адресам ремонт сделают до Дня Победы. Еще 641 квартиру приведут в порядок летом по просьбам живущих в них ветеранов, поскольку большинство из них в это время уедет на отдых. Из столичного бюджета на эти цели выделили дополнительно 108,3 миллиона рублей.

КОНКРЕТНО

В столице городскую выплату к 9 мая получат:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

- военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии;

- военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.;

- горожане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»;

- инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны;

- участники обороны Москвы;

- жители блокадного Ленинграда;

- вдовы военнослужащих, погибших в годы войны;

- горожане, награжденные знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы войны;

- бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

- труженики тыла;

- горожане, родившиеся до 31 декабря 1931 г.