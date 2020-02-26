В Отрадном откроют парк «Яуза» - один из самых больших в столице

Парк в районе Отрадное прославился несколько лет назад из-за необычных арт-объектов, которые сделал художник Николай Полисский. Установили их в 2014 году. И не всем тогда они приглянулись. Кто-то увидел в этих конструкциях на палочках, простите, какашки.

А между тем художник ничего такого не подра-зумевал.

- Там в парке течет небольшая речушка (Чермянка. - Ред.), - объяснял Полисский в интервью «Комсомольской правде». - А моя композиция, та, что на столбах, похожа на рыболовные снасти, которые использовали на Руси. Назывались они верши. Вот люди и встречают их на протяжении всего парка.

Прошли годы, и страсти по Чермянке поутихли. Привыкли люди и даже полюбили эти парковые скульптуры. А власти между тем решили благоустроить оставшиеся участки. Но теперь уже арт-эксперименты ставить не будут, дабы не нервировать местных жителей. Все традиционно.

Речь идет о двух участках вдоль Чермянки, притока Яузы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

- Это территории вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова и от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Общая площадь благоустройства составит 43,4 гектара. Они станут частью единого парка в пойме реки Яузы, создание которого ведется в городе. Парк «Яуза» должен стать одним из самых больших и притягательных в Москве. Эти природные территории расположены в районах Отрадное и Южное Медведково.

В непосредственной близости от них проживают около 85 тысяч человек, - рассказал заммэра.

Оба участка пользуются популярностью у местных жителей. Однако сейчас они засорены, много сухих и поваленных ветром деревьев. Нет мест, приспособленных для отдыха.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Участок от улицы Мусоргского до проезда Дежнева

- Вместо старой площадки для мероприятий появится большая сцена с навесом и комфортными лавочками для зрителей. Здесь же оборудуют проекционную вышку, которая позволит показывать фильмы на большом экране.

- Для любителей спорта оборудуют хоккейную площадку, на которой можно проводить районные соревнования, а также теннисные корты, скейт-парк и тренажерную зону.

- Отремонтируют стадион «Отрада». Сделают беговые и велодорожки.

- В этой части парка оборудуют детские площадки.

Участок вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова

- Прогулочный маршрут. Здесь появятся деревянные настилы, площадки для отдыха, занятий йогой, медитации, творческих встреч и выступлений.

- Эколого-просветительский центр. В нем можно будет проводить лекции и мастер-классы. Также для жителей организуют специальный познавательный маршрут по территории парка.

- Детские и спортивные площадки.

- Смотровые площадки, места для отдыха и памп-трек.

- Экотропа на сваях с удобными переходами через Чермянку.