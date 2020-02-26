В Москве женщина родила после изнасилования таксистом

24 февраля в родильное отделение городской клинической №24 поступила 22-летняя девушка со схватками. Роды прошли благополучно и молодая мама могла бы быть счастлива. Но сразу после рождения ребёнка женщина рассказала, что этот малыш появился на свет в следствие насилия, которое осуществили над ней в мае 2019 года. Врачи сразу сообщили об этом в полицию.

Оказалось, что 22-летняя Махабат стала жертвой таксиста. В мае девушка как обычно возвращалась с работы на такси, около 20.00 она заказала машину в сервисе от Курского вокзала к дому в районе Бибирево. Поездка должна была занять около 45 минут - 1 часа, это был привычный для девушки маршрут, но примерно в середине пути, Махабат перестала узнавать местность, водитель вёз её в неизвестном направлении.

— Водитель такси по национальности киргиз, вывез потерпевшую за пределы города, в Мытищинский район посёлок Вешки. Там он совершил остановку на правой обочине дороги, пересел к заявительнице на заднее сиденье, где совершил насильственный половой акт. После чего мужчина высадил потерпевшую из автомобиля и скрылся в неизвестном направлении, — рассказал kp.ru источник.

Ни лица, ни имени насильника Махабат не запомнила. После случившегося девушка пребывала в шоке и не хотела ни с кем говорить о том, что с ней произошло. Возможно об этом так бы никто и не узнал, если бы Махабат не поделилась с акушером своей историей. Теперь делом заинтересовались в ОМВД, на данный момент полиция проводит проверку и ищет напавшего на женщину таксиста.