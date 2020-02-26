Кадиллак Элвиса Пресли и Деревня Смурфиков: Какие развлечения будут на открытии парка аттракционов "Остров сокровищ"

Через два дня откроется парк развлечений «Остров Мечты» в Нагатинской пойме. Красочный дворец распахнет свои ворота и пустит детей с родителями в сказочный мир. Яркие декорации, аттракционы, встречи с любимыми мультяшными героями, посещение кинотеатров, кафе и ресторанов, а еще прогулки по улочкам Барселоны, Лондона и Беверли-Хиллз – все это и даже больше ждет посетителей нового развлекательного места. Ожидается, что в выходные дни его будут посещать до 60 тысяч человек.

Крыша из стекла и Колизей

«Остров Мечты» готов удивлять. Таких больших тематических парков, по словам создателей, нет в России и даже в странах Европы. На строительство московского парка аттракционов пришлось потратить 1,5 млрд долларов. Посещать «Остров Мечты» можно будет хоть летом, хоть зимой – крыша дворца частично из стекла (28 тысяч квадратных метров), а это означает, что солнечные лучи будут создавать иллюзию неба над головой.

Первое, что увидят посетители парка – городской променад. Это улицы, выполненные в стиле известных городов: Барселона, Рим, Лондон, Беверли-Хиллз и Москва. Испанские пальмы, знаменитый «Дом костей», американская архитектура, Колизей и итальянская пицца, а также красные автобусы на родине Шерлока Холмса и карусели на Манежной площади. На этой территории с фонтанами и лавочками можно просто погулять, осуществить шопинг, провести семейный обед. А где же аттракционы? Дальше. Вход туда платный – билеты можно купить в кассах или на сайте «Острова Мечты».

Снежная Королева и Ниндзя Черепашки

Парк аттракционов – это целый сказочный город из девяти тематических зон (см.ниже). Всего в них 27 аттракционов (экстремальные, детские и семейные). В джунглях можно встретить огромных динозавров, которые будут рычать и взмахивать крыльями, попасть в лапы Кинг Конга и покататься на качелях в «Городе обезьян». А потом побывать в замке Снежной королевы, где попробовать северные десерты, заглянуть в гости к Смурфикам и отправиться в экстремальное приключение с Черепашками Ниндзя – катания на «американских горках». Маленьким посетителям захочется познакомиться со Смурфиками и Буратино, зайти в гости к Хелло Китти. А еще принять участие в гран-при и ощутить себя пилотами гоночных болидов в зоне «Гонка Мечты».

Программа-открытие: что будет 29 февраля:

Гостей ждет целое шоу с участием более 300 артистов и аниматоров. Программа начнется с самого утра - в 10.00 на улицах и площадях городского променада «Острова Мечты» будет красочно и весело.

- Гостей ждет испанский карнавал на улице, стилизованной под Барселону. Артисты исполнят фламенко под зажигательную музыку. Можно будет увидеть традиционные испанские сражения тореадоров с быками, а еще поучаствовать в шоу воздушных змеев, - рассказывают организаторы.

В зоне Беверли-Хиллз гостей будут развлекать уличные фокусники, танцоры, джазовые исполнители. Здесь можно

будет запросто познакомиться с кинозвездами или даже самому почувствовать себя знаменитостью. Хотите побывать на съемочной площадке, посидеть в кресле режиссера? А может сделать фото в кадиллаке Элвиса Пресли?

Развлечения будут одновременно на всех площадках городского променада. Возле Колизея, например, пройдут массовые бои легионеров и гладиаторов. Рядом презентуют театральные постановки, выступят оперные исполнители.

А может поехать в Лондон? Там увидеть солдат почетного английского караула и даже попросить совместное фото. Как известно, после любого иностранного путешествия приятнее всего возвращаться в Москву. В парке «Остров Мечты» своя Москва с каруселями, медведями. В День открытия станет местом сбора московских стиляг. Здесь пройдут красочные костюмированные шествия. Развлекать будут веселые фокусники, клоуны и мимы.

Девять тематических зон:

- «Гонка Мечты» - юные гонщики Маша и Максим (герои, созданные специально для парка «Остров Мечты») покажут будущее и отправят всех желающих в путешествие по футуристичному городу на VR-аттракционе «Гонка будущего»,

- «Сказочная деревня» - посетителей ждет знакомство с Буратино и Карабасом Барабасом из сказки «Золотой ключик»,

- «Замок Снежной королевы» - ледяное царство, холмы из снега, 4D-кинотеатр и ресторан с блюдами северной кухни,

- «Отель Трансильвания» - если не страшно, то двери открыты в таинственный отель Трансильвания, где можно пообщаться с Графом Дракулой и съесть бургер в кафе «Укус Вампира»,

- «Хелло Китти» - розовая мечта всех девочек: детский салон красоты, кафе с мультяшными десертами и карусель «Сладкий танец»,

- «Черепашки-ниндзя» - побывать в трущобах Нью-Йорка и покататься на «американских горках»,

- «Деревня Смурфиков» - поиграть со голубыми Смурфами, покататься на карусели и попробовать сладости от Смурфетты,

- «Заброшенный дом» - резиденция Графа Страхова, где каждый гость старше 12 лет сможет увидеть ожившие страхи,

- «Маугли в стране динозавров» - в зарослях джунглей воссозданы заброшенные храмы древних индейцев, готовьтесь к встрече с обезьянами и динозаврами.

Как добраться в парк «Остров Мечты»

- если на личном авто, то есть подземная парковка на 3000 машин и наземная – еще 600 мест,

- от станции метро «Технопарк» до центрального входа в парк путь займет около пяти-шести минут. А все благодаря открытому надземному пешеходному переходу с траволаторами,

- от станции МЦК «ЗИЛ». мОт нее и от станции метро «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии будут ходить бесплатные автобусы-шаттлы S1. Они будут делать остановку возле «Острова мечты».

- автобусы № 156, 299, 608, 670, 901 и Т67. Они остановятся на проспекте Андропова (рядом от входа в парк),

- организованы зоны kiss & ride, которые позволят водителям сделать кратковременную остановку для высадки или посадки пассажиров. Такие появились на улице Мустая Карима (около станции метро «Технопарк»), на парковке для туристических автобусов (вдоль бокового проезда проспекта Андропова) и в Проектируемом проезде № 4062 (напротив Южного речного вокзала),

- рядом с центральным входом в парк есть парковка для такси.

Адрес парка: Проспект Андропова, 1А. Ближайшая станция метро «Технопарк».

Время работы: ежедневно 10.00 – 0.00, праздничная программа 29 февраля будет с 10.00 до 22.00 (в городском променаде).

Стоимость: городской променад – бесплатно, тематический парк – вход по билетам (в будние дни детский билет - 1900 рублей, взрослый билет - 2200 рублей, в выходные дни детский билет - 2600 рублей, взрослый билет - 2900 рублей). Помимо стандартных билетов, можно купить Fast Pass (чтобы не стоять в очередях). Такие билеты будут стоить дороже - для взрослых 4700-5400 рублей, а для детей 4400-5100 рублей (в зависимости от дня недели).