Открытие органа в «Зарядье»: Концерт нон-стоп 24 часа, музыкант из собора Парижской богоматери и световое шоу

В концертном зале «Зарядье» - очередная громкая премьера! Ровно в полночь с 28 на 29 февраля и в последующие 24 часа, то есть до 0.00 1 марта, будет проходить инаугурация самого большого органа Москвы. Его называют также и одним из самых больших в России и Европе. Напомним, гигантский клавишно-духовой инструмент вручную был собран в Москве мастерами французской фирмы Muhleisen. Для монтажа на два месяца - с июля по сентябрь 2019 года - полностью закрывали Большой концертный зал. Затем орган настраивали и испытывали. И вот теперь зрители впервые могут увидеть и услышать необычный инструмент в необычный день високосного 2020 года - 29 февраля.

В течение суток 24 лучших органиста мира будут играть непрерывно. По словам генерального директора зала «Зарядье» Ольги Жуковой, в первом органном концерте пригласили участвовать органистов главных соборов Парижа - Оливье Латри (из Нотр-Дам-де-Пари) и Тьерри Эскеш (из церкви Сент-Этьен-дю-Мон). Зрители увидят настоящее световое и музыкальное шоу с видеоинсталляцией.

Помимо этого, в Медиацентре парка «Зарядье» всю ночь будут работать аттракцион «Полет» и «Медиахолл 360». Там покажут фильмы «Машина времени» и «Россия. Виртуальное путешествие». Рядом открыты кафе и магазин сувениров, а также верхний этаж гастрономического центра, расположенного ближе к набережной Москвы-реки.

По традиции «королю инструментов», как называют орган, дают собственное имя. Не исключено, что в будущем во время голосования москвичи выберут для нового московского органа название. А свой хранитель у него уже есть. Им стала один из лучших органистов России Лада Лабзина.

Цена билетов на инаугурацию органа - от 300 до 500 рублей в зависимости от сеанса. Их можно купить онлайн на сайте концертного зала. Там же вывешена и афиша ближайших органных концертов. К примеру, во вторник, 24 марта, в Большом зале будет звучать музыка Баха, Моцарта и Листа.

Духовой инструмент считается одним из самых больших в России и ЕвропеФото: Михаил ФРОЛОВ

ЗВУКИ МУЗЫКИ

В Большом и Малом залах «Зарядья» - естественная акустика. Для идеального звучания на стены и потолок Большого зала навесили более 15 тысяч акустических панелей с вставками дерева «махагони». Вес каждой из них - от 150 до 600 килограммов. Все они отличаются по форме и отражению звука, а также помечены индивидуальным заводским номером. В России такие технологии применялись впервые.

ТТХ

Внутри органа 5737 труб разной формы и длины, металлические и деревянные, открытые и закрытые, полые внутри и с язычком внутри. Они будут имитировать звучание самых разных инструментов оркестра, таких как флейта, скрипка, труба, гобой, кларнет, фагот и т. д.

На фасаде, то есть видимой зрителям части инструмента, - 135 труб.

Всего в органе - 5872 трубы и 85 регистров (различно окрашенных тембров).

Для игры на инструменте есть стационарная и мобильная игральные консоли. Мобильный «пульт управления» с клавиатурами для рук и ног можно поставить в любую точку сцены во время исполнения произведений для органа и оркестра.

Вес органной конструкции - 40 тонн. Это запчасти из дерева, кожи, металла, которые при перевозке уместились в 7 огромных фур.