2020-02-26T15:55:18+03:00
Свое дело

Предприниматели подскажут, чем им помочь

Меры поддержки победителей московской премии «Прорыв года» будут формироваться на основе пожеланий ее участников
Михаил ГОРШКОВ
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Автор фото: Наталия ГАРЦЕВААвтор фото: Наталия ГАРЦЕВА
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В этом году конкурс будет проводиться во второй раз. В прошлом году в нем участвовало больше 35 тысяч человек. Голосованием на ресурсе «Активный гражданин» был определен 31 финалист, среди которых эксперты из жюри определили лучших в девяти номинациях. Первая премия показала, что даже начинающие предприниматели могут состязаться с опытными и выиграть.

Прием заявок на второй «Прорыв года» будет идти до 14 апреля 2020 года на сайте премии www.pg.moscow

- В прошлом году мы сформировали единый для всех победителей пакет информационно-коммуникационной поддержки, включая наружную рекламу, ролики на телевидении и радио, участие в мероприятиях. В этом году пакет будет формироваться самим предпринимателем уже индивидуально в зависимости от интересов бизнеса, - сообщил на посвященной старту премии пресс-конференции руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его мнению, нематериальная поддержка важна предпринимателям на старте, когда требуются расходы на рекламу и маркетинг. Денег победители не получат, но не исключено, что партнеры премии, а интерес к ней проявляют крупные корпорации, отметят достижения участников.

Есть в премии и другие изменения. Алексей Фурсин подчеркнул, что в этом году подать заявку стало проще: «на первом этапе предприниматели не будут предоставлять справки о налоговой задолженности, потому что на их получение требуется время. Документы необходимо будет отдать только в полуфинале».

У каждого участника на www.pg.moscow, будет создан Личный кабинет. И вся работа, связанная с анализом документов, будет происходить в нем автоматически, без каких-либо дополнительных затрат для предпринимателей. Дополнительную информацию можно получить по почте dpir-press@mos.ru.

Номинаций в этом году стало больше. В прошлом году были «Молодой предприниматель года», «Почетный предприниматель года», «Мама — успешный предприниматель года», «Социальный предприниматель года», «Экспортер года», «Франшиза года», «Стартап года», «Гран-при года». В этом году появились две новые: «Цифровой предприниматель года» и «Креативный предприниматель года».

В номинации «Мама — успешный предприниматель года» теперь могут принять участие женщины, у которых есть ребенок в возрасте до 18 лет. В прошлом году ребенок должен был быть не старше 10 лет.

Раньше в номинации «Франшиза года» можно было подать заявку, если франшиза была зарегистрирована в определенный срок. Сейчас это условие отменили.

Заявка будет поступать на сайт, где для каждого заявителя будет формироваться личный кабинет. Вся работа, связанная с анализом документов, будет происходить в нем автоматически, без каких-либо дополнительных затрат для предпринимателей.

- Я хочу, чтобы лидеры предпринимательской премии 2020 года, как и победители прошлогодней премии, стали теми героями, которых можно увидеть рядом с собой: когда они делают пиццу, производят солнечные батареи, или принимают начинающих спортсменов в футбольную школу, – озвучил ожидания Алексей Фурсин.

Наталия Линькова, создатель сервиса «Бабушка на час»: Этот год для нас стал прорывным

Автор фото: Наталия ГАРЦЕВА

Автор фото: Наталия ГАРЦЕВА

Департамент предпринимательства за этот год со своей поддержкой, со своей экспертизой, с информационным сопровождением и с методологическим сопровождением в том числе, очень здорово помог. У нас рост был за год примерно в 17 раз. То есть это прорывной год был по самым значимым для нас показателям.

Справка: Наталия Линькова победила в номинации «Социальный предприниматель».

Руслан Баширов, совладелец проекта «Чемпионика»: Участие в премии интересно любому предпринимателю

Автор фото: Наталия ГАРЦЕВА

Автор фото: Наталия ГАРЦЕВА

Я думаю, ни у кого нет больших бюджетов на пиар, на брендовый маркетинг. «Прорыв года» дал нам возможность рассказать о нашем проекте большому количеству людей и получить дополнительный охват целевой аудитории.

Справка: Руслан Баширов победил в номинации «Франшиза года».

Анатолий Кирсанов, генеральный директор «Инноватикс-СК»: Московская среда предоставляет предпринимателям множество «лифтов»

Автор фото: Наталия ГАРЦЕВА

Автор фото: Наталия ГАРЦЕВА

За нами не было никаких активов, кроме наших изобретений, но благодаря конкурсу компания получила известность, повысила имидж. И теперь многие инвесторы рассматривают наши проекты, чтобы принять в них участие. Мы увидели, что в Москве есть дух предпринимательства, сообщество людей, которые учатся друг у друга и стремятся сделать город еще красивее, теплее, уютнее. А город очень здорово и мощно помогает предпринимателям.

Справка: Анатолий Кирсанов победил в номинации «Почётный стартап года».

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