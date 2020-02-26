2020-02-26T16:37:13+03:00
Общество

У московской городской больницы поставили необычный дорожный знак с котом

Так медики решили защитить бездомных мурлык, которых подкармливают пациенты
Анастасия ВАРДАНЯН
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Установленный знак призван обратить внимание водителей на пробегающих перед ними котов и не лихачить. Фото: vk.com/o_t_r_a_d_n_o_eУстановленный знак призван обратить внимание водителей на пробегающих перед ними котов и не лихачить. Фото: vk.com/o_t_r_a_d_n_o_e
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Необычный дорожный знак на днях установили у центрального корпуса московской городской клинической больницы №24. Такого вы точно не найдете в Правилах дорожного движения. На табличке изображен кот с понятым вверх хвостом. Не трудно догадаться , что автомобилистов он предупреждает о возможном появлении на дороге мурлык . Откуда в больнице коты и где взяли такой дорожный знак, тысячи автомобилистов гадают в социальных сетях.

В больнице же удивлены такому вниманию. Ну подумаешь, "котознак", ничего особенного...

- А почему всех так этот знак интересует? Обычно же дело. У нас на территории пациенты прикармливают бездомных котов. Они к нам приходят с Вятского рынка, что неподалеку. Вот мы и решили о них позаботиться. Чтобы их ненароком машина не сбила, - объяснил "Комсомолке" Владимир Смекалин, заместитель главного врача по хозяйственным вопросам. - Дело в том, что по территории ездят автомобили скорой, а еще машины с пищеблока. Водители могут просто не заметить котов, а знак обязательно им напомнит про бедолаг.

Где заказали такой дорожной знак , Владимир Павлович так и не признался.

- Кто-то из врачей купил. Я даже не помню кто!

ИСТОЧНИК KP.RU

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