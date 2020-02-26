2020-02-26T16:37:31+03:00
Общество

Собянин рассказал, как будут выглядеть поликлиники после капитального ремонта

Мэр города осмотрел шоурум "Новый московский стандарт поликлиник" в Бибирево
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Шоурум "Новый московский стандарт поликлиник" в Бибирево посетил мэр Москвы Сергей Собянин.Шоурум "Новый московский стандарт поликлиник" в Бибирево посетил мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Алиса ТИТКО
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Столичную программу ремонта поликлиник, которую приняли в 2018 году, начали реализовывать. Масштаб работ – очень большой, в течение нескольких лет отремонтируют 135 зданий. Для того, чтобы москвичи могли посмотреть и оценить дизайн, была открыта специальная выставка (шоурум), которая показывает поликлинику будущего. Шоурум "Новый московский стандарт поликлиник" в Бибирево 26 февраля посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- В этой поликлинике сделали шоурум, в котором москвичи и врачи могли бы посмотреть, как будет проходить модернизация столичных поликлиник, внести свои пожелания, замечания, - рассказал Сергей Собянин.

В одном из холлов Диагностического центра № 5 в Шенкурском проезде были созданы в натуральную величину четыре кабинета врачей общей практики, манипуляционная, коридор и зона ожидания для пациентов. В них есть мебель, освещение. Посетители шоурума уже с марта смогут увидеть поликлинику будущего. Поступающие от граждан замечания и предложения будут рассматриваться и по возможности учитываться.

В ходе встречи с медицинскими работниками и местными жителями Сергей Собянин рассказал о ходе реализации в Бибирево программы "Мой район". В частности, о планах благоустройства Бибирево, реконструкции кинотеатра "Будапешт" (завершится в 2020 году), о планах реконструкции развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе.

- Модернизация поликлиник - это часть работ по программе "Мой район". В частности, в Бибирево обсуждалось и строительство нового ФОКа и бассейна, важная история с развязкой, которую нс МКАДе не реконструировали. Большое благоустройство предстоит, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

- В этом году мы планируем благоустроить 35 дворов и переходов. У нас реализован замечательный объект "Парк света", жителям нравится, а в 2022 году будет еще один - "В гостях у сказки". В ближайшее время ожидаем открытие бывшего кинотеатра "Будапешт" - сказал глава управы Бибирево Сергей Юрьев.

После завершения реконструкции старый кинотеатр "Будапешт" превратится в многофункциональный общественно-культурный центр с супермаркетом, аптекой, ресторанами, кафе, детским развлекательным центром, салоном красоты, отделением банка и современным многозальным кинотеатром. Сейчас в здании идут фасадные и внутренние отделочные работы, открыть планируют летом 2020 года.

В рамках программы "Мой район" в 2019 году по просьбам жителям уже была приведена в порядок территория вдоль Костромской улицы. Также были выполнены работы по благоустройству в Этнографической деревне Бибирево. Еще один интересный проект - создание Парка скульптур на улице Коненкова. Район Бибирево станет еще более зеленым. По просьбам жителей сокращены интервалы движения на маршруте №606С "Осташковская улица - улица Корнейчука".

- Сейчас некоторые кабинеты перенесли в другие клиники, в связи с реконструкцией, и чтобы добраться туда, нужно ехать на автобусах. Приходится ждать транспорт по 40 минут, можно ли сократить интервал хотя бы до 20 минут, - попросила Людмила Виноградова, жительница района Бибирево.

- Во-первых, должна быть навигация, чтобы вы знали, когда придет транспорт. Во-вторых, если нужно сократить, то сделаем, - пообещал мэр города Сергей Собянин.

КСТАТИ

Московский стандарт поликлиник

Два года назад в столичных поликлиниках был внедрен Московский стандарт поликлиник. Теперь вместо регистратуры за стеклом появятся удобные стойки информации с консультантами. Больше не нужно будет искать медицинскую карту, она всегда находится на приеме врача (электронный вид). В поликлиниках прием будут вести дежурные врачи, а справку можно получить быстро в специальном кабинете. В уютных холлах создадут зоны для ожидания, установят кулеры с водой и вендинговые автоматы, а в детских поликлиниках ребятишки могут поиграть в игрушки, создадут комнаты "Матери и ребенка".

ИСТОЧНИК KP.RU

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