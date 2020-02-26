Димаш Кудайбреген: может быть через год я буду читать рэп

9 марта знаменитый казахстанский исполнитель даст масштабный концерт на стадионе «Мегаспорт», вмещающем 14 тысяч зрителей. Певец и его продюсер Игорь Крутой обещают удивить, впечатлить и поразить столичную публику. Впрочем, никто в этом и не сомневается: Димаш — уникальный певец, обладающий шикарным диапазоном в шесть октав (для сравнения у оперных певцов — всего три) и высоким вокальным мастерством.

Накануне концерта Димаш и Игорь Крутой дали пресс-конференцию, на которой ответили на вопросы журналистов.

СКАЗАНО!

Игорь Крутой, продюсер, композитор

- Всегда трогательно видеть, как публика проникается любовью к Димашу. Его музыка моментально достигает адресата. Потому что, это не наносная, не придуманная история. Публика чувствует: в этом весь Димаш и ему можно доверять!

У него нет ротаций на радио, благодаря которым его бы знали все. Но у него множество поклонников! Когда публика видит настоящее, она готова прийти и в Кремль, и на стадион. На концерте Димаша в Нурсултане, вмещающем 40 тысяч человек, зал был полон!

- Димаш, впереди серьезное выступление. Что ждет публику на грядущем концерте?

- Наша программа называется «Арнау». Мы уже показывали ее в других странах. Теперь готовимся произвести впечатление на москвичей. Конечно, зрители увидят несколько обновленный вариант шоу: будут и новые песни и новые эффекты.

Это будет второе мое выступление в Москве (Димаш два дня подряд пел в Кремлевском дворце), но первый концерт на стадионе. И скажу, что каждый выход на сцену — это своего рода экзамен. Перед публикой, перед моими учителями. Рад, что выступаю в России. После проекта Im singer я пару лет находился в Китае. И вот однажды Игорь Яковлевич предложил мне выступить на «Новой волне». А ведь я с детства мечтал об этом! Мечтал попасть в среду где пели Дмитрий Хворостовский, Андреа Бочелли, Лара Фабиан. И вот эта мечта стала реальностью.

Димаш Кудайбреген. Фото: Пресс-служба артиста.

- Кто ходит на ваши концерты?

Игорь Крутой: То что я видел — это люди от 10 до 80 лет!

- Несмотря на проблемы со зрением, - у меня минус три, - я со сцены вижу всех, каждое лицо и пытаюсь уловить все эмоции. В России мои поклонники — это, действительно, люди всех возрастов: взрослые, среднего возраста и молодые. А вот в Китае преимущественно молодые люди и среднего возраста.

- А вы видели вирусное видео с вашего концерта, где один мужчина танцует, изображая лебедей?

- Только вчера увидел. Я теперь поклонник этого танцора! Я бы так не станцевал никогда. Это было здорово!

- Димаш, кто с вами ездит на гастроли?

- Мама всегда со мной. Иногда присоединяются бабушка и дедушка. Мы стараемся чаще быть. А еще сестренка сидит на суфлере, а братишка играет на домбре. Вся семья на подмоге.

- Димаш, а вы бы хотели выступить от России на Евровидении? (Казахстан не участвует в этом конкурсе. - прим. авт)

- Я с уважением отношусь к этому проекту. Но не считаю, что мне надо туда ехать, да и вообще участвовать в каких бы то ни было конкурсах. Это мне не интересно. Я родился в Казахстане, долго жил там. Я патриот и не считают возможным представлять другу страну.

От конкурсов я устал. У меня появилась своя аудитория, я должен работать с ней, подпитывать своим творчеством мои зрителей. Мне хочется гастролировать, давать концерты, снимать клипы.

– Димаш, вы поете на множестве языков. Итальянский, французский, китайский, казахский, русский...

- Да, в репертуаре много песен на иностранных языках. Испаноязычные фанаты просят петь песни на испанском языке.

- А не хотелось ли вам исполнить мировой хит на казахском?

- Почему нет? Наверное, это самая большая моя мечта сделать хит на казахском. Когда-то Псай смог сделать хитом песню на корейском. Весь мир пел по-корейски! Я тогда жил в Актобе и мы все пели на корейском! (напевает слова из знаменитой песни Псая). Это говорит о том, что музыка не имеет границ. Если песня хорошая, ее будут петь все!

У нас в Казахстане много народа, которые не знают русского языка. Но в караоке все поют «Я люблю тебя до слёз» и другие российские песни. Когда поклонники любят творчество певца, им все равно на каком языке он поет.

- Для вас имеет значение на какой площадке вы выступаете? Есть ли у них какие-то особенности?

- В Кремле чувствуется такая... стальная энергетика. На стадионе мне легче петь. Там раскрепощаешься и зрители тоже более раскованы. Хотя, конечно, по звучанию Кремль получше. В помещение со звуком проще управляться.

- Димаш, у вас много репетиций, работы в студии. А как вы проводите выходные?

- Если честно, за последние четыре года у меня не было такого, чтобы я две недели подряд отдыхал. Наверное сейчас, после тура, я возьму отпуск и проведу его с друзьями. Но нет, я не жалуюсь. Это творчество, его всегда не хватает. Иногда устаешь физически, но через пару дней уже думаешь том, как бы вернуться на работу. Да и перед глазами пример Игоря Яковлевича, который иногда в ночи звонит и рассказывает про новую песню.

Игорь Крутой: Да, кстати, Лара Фалиан уже написала слова для нашей новой песни.

8 марта на шоу Валентина Юдашкина Димаш может быть уже исполнит ее. Если все получится, прозвучит она и на концерте 9 марта в «Мегаспорте».

- Димаш, у вас очень напряженный график. Вы из-за такой нагруженности друзей не потеряли?

- Нет. Я благодарен судьбе за то, что у меня настоящие друзья. Я горжусь ими. Друзья часто ездят со мной на гастроли. Кстати, кое-кто из них даже работает в моей команде. Остальные - на телефонной связи. Мы стараемся время от времени встречаться и попить чайку.

- Какой музыкальный стиль для себя выбираете?

- Я сейчас предпочитаю неоклассику. Что будет через год не знаю. Может быть, я буду читать рэп. Тем более, что у меня в планах спеть дуэтом с моим другом, который как раз работает в этом стиле. Я уже пробовал читать рэп. Не считаю, что у меня здорово получается. Но я делаю это на своих концертах, кто мне может запретить?

- Димаш, как вы защищаетесь от болезней? Сейчас о короновирус, то грипп...

- Я стараюсь ходить в маске, всегда соблюдаю режим. Делаю все, чтобы не заболеть. Стараюсь себя беречь, конечно.

Димаш Кудайбреген. Фото: Пресс-служба артиста.

ДОСЬЕ «КП»

Димаш Кудайбергенов - казахстанский певец. Родился в музыкальной семье. Сейчас ему 25 лет. Творчество Димаша любят поклонники во многих странах мира, особенно в Казахстане, Китае и в России.

Стал победителем «Славянского базара» в Витебске в 2015-м, когда ему был всего 21 год. Кстати, Димаша звали на конкурс еще в 2014-м, но он тогда отказался от участия, посчитав себя еще неготовым к нему.