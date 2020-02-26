Димаш Кудайбреген: может быть через год я буду читать рэп
9 марта знаменитый казахстанский исполнитель даст масштабный концерт на стадионе «Мегаспорт», вмещающем 14 тысяч зрителей. Певец и его продюсер Игорь Крутой обещают удивить, впечатлить и поразить столичную публику. Впрочем, никто в этом и не сомневается: Димаш — уникальный певец, обладающий шикарным диапазоном в шесть октав (для сравнения у оперных певцов — всего три) и высоким вокальным мастерством.
Накануне концерта Димаш и Игорь Крутой дали пресс-конференцию, на которой ответили на вопросы журналистов.
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Игорь Крутой, продюсер, композитор
- Всегда трогательно видеть, как публика проникается любовью к Димашу. Его музыка моментально достигает адресата. Потому что, это не наносная, не придуманная история. Публика чувствует: в этом весь Димаш и ему можно доверять!
У него нет ротаций на радио, благодаря которым его бы знали все. Но у него множество поклонников! Когда публика видит настоящее, она готова прийти и в Кремль, и на стадион. На концерте Димаша в Нурсултане, вмещающем 40 тысяч человек, зал был полон!
- Димаш, впереди серьезное выступление. Что ждет публику на грядущем концерте?
- Наша программа называется «Арнау». Мы уже показывали ее в других странах. Теперь готовимся произвести впечатление на москвичей. Конечно, зрители увидят несколько обновленный вариант шоу: будут и новые песни и новые эффекты.
Это будет второе мое выступление в Москве (Димаш два дня подряд пел в Кремлевском дворце), но первый концерт на стадионе. И скажу, что каждый выход на сцену — это своего рода экзамен. Перед публикой, перед моими учителями. Рад, что выступаю в России. После проекта Im singer я пару лет находился в Китае. И вот однажды Игорь Яковлевич предложил мне выступить на «Новой волне». А ведь я с детства мечтал об этом! Мечтал попасть в среду где пели Дмитрий Хворостовский, Андреа Бочелли, Лара Фабиан. И вот эта мечта стала реальностью.
Димаш Кудайбреген. Фото: Пресс-служба артиста.
- Кто ходит на ваши концерты?
Игорь Крутой: То что я видел — это люди от 10 до 80 лет!
- Несмотря на проблемы со зрением, - у меня минус три, - я со сцены вижу всех, каждое лицо и пытаюсь уловить все эмоции. В России мои поклонники — это, действительно, люди всех возрастов: взрослые, среднего возраста и молодые. А вот в Китае преимущественно молодые люди и среднего возраста.
- А вы видели вирусное видео с вашего концерта, где один мужчина танцует, изображая лебедей?
- Только вчера увидел. Я теперь поклонник этого танцора! Я бы так не станцевал никогда. Это было здорово!
- Димаш, кто с вами ездит на гастроли?
- Мама всегда со мной. Иногда присоединяются бабушка и дедушка. Мы стараемся чаще быть. А еще сестренка сидит на суфлере, а братишка играет на домбре. Вся семья на подмоге.
- Димаш, а вы бы хотели выступить от России на Евровидении? (Казахстан не участвует в этом конкурсе. - прим. авт)
- Я с уважением отношусь к этому проекту. Но не считаю, что мне надо туда ехать, да и вообще участвовать в каких бы то ни было конкурсах. Это мне не интересно. Я родился в Казахстане, долго жил там. Я патриот и не считают возможным представлять другу страну.
От конкурсов я устал. У меня появилась своя аудитория, я должен работать с ней, подпитывать своим творчеством мои зрителей. Мне хочется гастролировать, давать концерты, снимать клипы.
– Димаш, вы поете на множестве языков. Итальянский, французский, китайский, казахский, русский...
- Да, в репертуаре много песен на иностранных языках. Испаноязычные фанаты просят петь песни на испанском языке.
- А не хотелось ли вам исполнить мировой хит на казахском?
- Почему нет? Наверное, это самая большая моя мечта сделать хит на казахском. Когда-то Псай смог сделать хитом песню на корейском. Весь мир пел по-корейски! Я тогда жил в Актобе и мы все пели на корейском! (напевает слова из знаменитой песни Псая). Это говорит о том, что музыка не имеет границ. Если песня хорошая, ее будут петь все!
У нас в Казахстане много народа, которые не знают русского языка. Но в караоке все поют «Я люблю тебя до слёз» и другие российские песни. Когда поклонники любят творчество певца, им все равно на каком языке он поет.
- Для вас имеет значение на какой площадке вы выступаете? Есть ли у них какие-то особенности?
- В Кремле чувствуется такая... стальная энергетика. На стадионе мне легче петь. Там раскрепощаешься и зрители тоже более раскованы. Хотя, конечно, по звучанию Кремль получше. В помещение со звуком проще управляться.
- Димаш, у вас много репетиций, работы в студии. А как вы проводите выходные?
- Если честно, за последние четыре года у меня не было такого, чтобы я две недели подряд отдыхал. Наверное сейчас, после тура, я возьму отпуск и проведу его с друзьями. Но нет, я не жалуюсь. Это творчество, его всегда не хватает. Иногда устаешь физически, но через пару дней уже думаешь том, как бы вернуться на работу. Да и перед глазами пример Игоря Яковлевича, который иногда в ночи звонит и рассказывает про новую песню.
Игорь Крутой: Да, кстати, Лара Фалиан уже написала слова для нашей новой песни.
8 марта на шоу Валентина Юдашкина Димаш может быть уже исполнит ее. Если все получится, прозвучит она и на концерте 9 марта в «Мегаспорте».
- Димаш, у вас очень напряженный график. Вы из-за такой нагруженности друзей не потеряли?
- Нет. Я благодарен судьбе за то, что у меня настоящие друзья. Я горжусь ими. Друзья часто ездят со мной на гастроли. Кстати, кое-кто из них даже работает в моей команде. Остальные - на телефонной связи. Мы стараемся время от времени встречаться и попить чайку.
- Какой музыкальный стиль для себя выбираете?
- Я сейчас предпочитаю неоклассику. Что будет через год не знаю. Может быть, я буду читать рэп. Тем более, что у меня в планах спеть дуэтом с моим другом, который как раз работает в этом стиле. Я уже пробовал читать рэп. Не считаю, что у меня здорово получается. Но я делаю это на своих концертах, кто мне может запретить?
- Димаш, как вы защищаетесь от болезней? Сейчас о короновирус, то грипп...
- Я стараюсь ходить в маске, всегда соблюдаю режим. Делаю все, чтобы не заболеть. Стараюсь себя беречь, конечно.
Димаш Кудайбреген. Фото: Пресс-служба артиста.
ДОСЬЕ «КП»
Димаш Кудайбергенов - казахстанский певец. Родился в музыкальной семье. Сейчас ему 25 лет. Творчество Димаша любят поклонники во многих странах мира, особенно в Казахстане, Китае и в России.
Стал победителем «Славянского базара» в Витебске в 2015-м, когда ему был всего 21 год. Кстати, Димаша звали на конкурс еще в 2014-м, но он тогда отказался от участия, посчитав себя еще неготовым к нему.
ИСТОЧНИК KP.RU